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Vilagarcía

La Escola Municipal de A Lomba iniciará el curso el lunes 7 con 146 alumnos admitidos

Las matrículas admitidas en el periodo extraordinario deberán formalizarse

Olalla Bouza
01/09/2026 19:30
Fachada de la escuela infantil de A Lomba
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 La Escola Infantil Municipal de A Lomba inicia el nuevo curso escolar con un total de 146 matrículas, de las cuales 106 ya están formalizada desde junio y 38 están pendientes de hacerlo, según la lista de nuevas incorporaciones aprobadas en la convocatoria de septiembre.

Esta relación, con las respectivas baremaciones, fue aprobada en la Xunta de Goberno Local del lunes y puede consultarse en el tablón de anuncios de la web municipal, así como en la sede electrónica de Ravella.

El alumnado acogido en este último turno deberá confirmar la reserva mediante el proceso de matriculación, que se realizará en las dependencias de la propia escuela, desde mañana hasta el viernes 4 de septiembre, desde las 8:30 hasta las 11:30 horas.

En cuanto a los grupos de edad, contando con que no haya bajas, el de bebés (de 0 a 1 años) tendrá 25 personas; mientras que habrá 59 en el de  1 a 2 y 63 en el de 2 a 3 años. La escuela inaugurará oficialmente el curso el próximo lunes, 7 de septiembre, puesto que, atendiendo a las tareas propias de la organización de la nueva etapa lectiva y a las labores de limpieza y mantenimiento, permanecerá cerrada la primera semana de septiembre. Funcionará de 7:30 a 17 horas, al no superar la demanda del 10% el otro horario propuesto.

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