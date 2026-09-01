Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Investigan el accidente de un turismo que se salió de la vía en Cornazo y que llevaba cobre en su interior

El conductor carecía de permiso de conducir y del seguro obligatorio, según fuentes policiales

Fátima Frieiro
01/09/2026 11:55
Imagen del juzgado de Vilagarcía
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local investigan un accidente ocurrido en la zona de Cornazo, concretamente en Santa Mariña. Fuentes policiales señalan que el conductor circulaba sin permiso de conducir y también sin que el coche contase con el seguro obligatorio. En un registro superficial se constató que dentro del turismo había diferentes tipos de cable de cobre, presuntamente robado. Los agentes ordenaron la retirada del vehículo, su traslado al depósito muincipal e iniciar las diligencias judiciales pertinentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620