Investigan el accidente de un turismo que se salió de la vía en Cornazo y que llevaba cobre en su interior

Imagen del juzgado de Vilagarcía

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local investigan un accidente ocurrido en la zona de Cornazo, concretamente en Santa Mariña. Fuentes policiales señalan que el conductor circulaba sin permiso de conducir y también sin que el coche contase con el seguro obligatorio. En un registro superficial se constató que dentro del turismo había diferentes tipos de cable de cobre, presuntamente robado. Los agentes ordenaron la retirada del vehículo, su traslado al depósito muincipal e iniciar las diligencias judiciales pertinentes.