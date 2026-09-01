La iglesia de los Padres no está por ahora en las quinielas como posible parcela para la residencia de Vilagarcía

Iglesia de los Padres Mónica Ferreirós

La antigua iglesia de los Padres Claretianos, cerrada en Vilagarcía desde hace nueve años, no es una de las parcelas que tanteó el Concello para la futura residencia de personas mayores. Así lo confirman desde la congregación, que asegura que no hubo ningún tipo de contacto con la administración municipal.

En una reciente comparecencia, el alcalde anunció que son dos terrenos los que están sobre la mesa. Con la propiedad de uno de ellos ya estaría muy avanzada la negociación. Cabe recordar que el BNG puso sobre la mesa dos propuestas: el inmueble situado en la Praza da Constitución- perteneciente a la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María- y la casa de los Duques de Medina Torres, situada en A Comboa.

Esta última propuesta es una demanda histórica del grupo municipal de Esquerda Unida, que precisamente apoyó los Presupuestos y el reciente crédito para inversiones porque contemplaba la partida de 1,2 millones de euros para la compra de una parcela para la residencia. Su portavoz, Juan Fajardo, se mostró convencido durante el Pleno de que el lugar escogido sería el de A Comboa.

Un acuerdo en 2020

Los misioneros claretianos señalan que “no ha habido conversaciones para la venta”. Lo que sí apuntan desde la Congregación es que “hay voluntad de escucha para quien pudiera interesarse”. Una buena disposición que ya mostraron en otras ocasiones, como en la pandemia de coronavirus, donde llegaron a un acuerdo con el Concello para la cesión gratuita del inmueble para dar alojamiento a unidades familiares que pudiesen encontrarse en situaciones de riesgo derivadas de la crisis sanitaria.

El edificio cuenta con trece habitaciones que, entonces, en marzo de 2020, señalaban desde la administración municipal que se encontraban en buen estado, pese a los años sin uso.

Lo cierto es que los misioneros continúan mostrándose dispuestos a escuchar ofertas tanto por parte de la administración municipal como de cualquiera que pudiera interesarse por hacerse con el inmueble.

Todo parece indicar que no es lo que baraja ahora mismo el ejecutivo de Alberto Varela como posibilidad para las futuras instalaciones para personas mayores. Entre otras cosas, porque el regidor avanzó la posibilidad de que la parcela escogida tuviese capacidad tanto para residencia como para centro de día, dimensiones con las que no contaría la parcela de la Praza da Constitución, pero sí la situada en A Comboa. La casona perteneció en su día a los Duques Terranova, fue construida a finales del siglo XIX y cuenta con una superficie de 37.000 metros cuadrados. Cualquier actuación en el inmueble requeriría de una amplia reforma integral.