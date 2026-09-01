Empiezan a perforar O Con para conectar los tanques de tormenta

La fase más delicada del proyecto de saneamiento realizado por Augas de Galicia ya está en marcha Gonzalo Salgado

Los trabajos de perforación del cauce del río de O Con – justo en la zona del Mercado de Abastos– ya están en marcha. La maquinaria pesada ha desembarcado en la ciudad para acometer la que es la fase más delicada de este millonario proyecto de saneamiento ejecutado por la Xunta de Galicia: conectar con los tanques de tormenta con la red de saneamiento municipal.

Para esta fase es obligatorio perforar por debajo del cauce fluvial, unos trabajos de gran envergadura que obligan a mantener la zona en vigilancia durante un mes. Es el tiempo que – desde la administración municipal– estiman que durará esta parte de la obra. Tras la perforación, que debe hacerse con cuidado dadas las características del suelo, los técnicos conectarán los elementos que están a ambos márgenes del río.

De esta forma –y en caso de un posible vertido al río– podrá desviarse este hacia los tanques de tormenta que hay tanto en la zona pegada al Pazo de Vista Alegre y de la avenida Valle-Inclán como a los que hay en Fexdega. La situación podría corregirse, así pues, antes de que el episodio contaminante llegase a la Ría y afectase a su biodiversidad, como ocurre a día de hoy.

Cambios

Estas obras –que según los últimos cálculos de la administración autonómica deberían estar listas para el otoño– implican cambios importantes para la actividad comercial de la zona. Mientras que los placeros deberán utilizar otros accesos para sus tareas habituales de carga y descarga, los vendedores ambulantes que tienen los puestos más próximos al río en el tramo final de García de Caamaño se moverán a la parte posterior de la Praza da Verdura.

De momento no hay fecha exacta para la apertura de la parte delantera del recinto ferial de Fexdega. La zona de los tanques de tormenta sigue perfectamente vallada y sin que pueda aparcarse en los huecos que puedan quedar libres.

Será una vez que se abra todo al uso público cuando se decidirá cuándo ejecutar el asfaltado de todo Rodrigo de Mendoza, muy desgastada debido a esas obras y con importantes daños tanto en la propia calzada como en las aceras.