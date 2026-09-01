El Concello de Vilagarcía espera a renovar el convenio con el Puerto para arreglar las aceras del Miguel Hernández

Una grieta en el pavimento del carril bici Gonzalo Salgado

El arreglo de las aceras de la Avenida da Mariña, las que discurren paralelas al parque Miguel Hernández, está pendiente de la renovación del convenio con la Autoridad Portuaria. Así lo confirman desde el Concello. El gobierno municipal es consciente de que la zona necesita un “reacondicionamiento”, tras 25 años de “intenso uso”.

De hecho, existe un anteproyecto para realizar una actuación integral en esta zona, pero está presupuestado en más de 400.000 euros. “Antes de invertirla, es necesario conocer cuál va a ser el futuro de la concesión”, explican desde Ravella.

El convenio con la Autoridad Portuaria caduca en dos años, en 2028, y su renovación depende de la negociación entre ambas instituciones. “La administración municipal no puede invertir tal cantidad de dinero si antes no tiene la seguridad de que esa concesión se va a seguir manteniendo y en unas condiciones asumibles”, señalan fuentes municipales.

Mientras ese momento no llega, el Concello lleva a cabo arreglos puntuales en esta zona para paliar las deficiencias, “lo cual no es incompatible con que el gobierno local sea plenamente consciente de que el parque necesita una profunda actuación para que continúe siendo lo que es hoy: un espacio referente para el esparcimiento de vecinos y visitantes, plenamente integrado en la ciudad y escenario de numerosos eventos, entre ellos ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’, apuntan desde Ravella.

Resaltos y grietas

Uno de los principales problemas de las aceras y del carril bici, más allá del desgaste por el uso elevado- se trata de una de las zonas más transitadas del municipio- se encuentra en las raíces de los árboles, que piden su espacio en el pavimento, creando auténticas grietas y desniveles que ponen en peligro a los peatones, pero que también complican bastante o hacen poco prudente el uso de la zona para los vehículos de dos ruedas, con unos resaltos que pueden provocar más de un susto. Por ello, la actuación en la zona tendrá que ser integral.