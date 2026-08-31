Un total de cuatro empresas optan a hacer las obras de mejora en Aquilino Iglesia

Imagen de la calle Aquilino Iglesia

Un total de cuatro empresas optan a ejecutar las obras de mejora de accesibilidad en la calle Aquilino Iglesia, en Os Duráns. La actuación supone una inversión de 135.000 euros y se complementará con la creación del segundo establecimiento disuasorio del barrio, con capacidad para 120 plazas. Para esa actuación la administración local dispone ya de 41.000 euros de fondos propios. Con las dos iniciativas – que se desarrollarán de forma simultánea– el gobierno local sigue avanzando en el plan de reforma urbana del céntrico enclave vilagarciano.

Con esta nueva acción se actuará en la zona intermedia de Aquilino Iglesia, siguiendo la estética del tramo anterior, reformado hace apenas dos años y con el que – además de mejorar la accesibilidad peatonal y la estética desde la calle que se encontraba bastante degradada– se eliminó el embudo que formaba la vía y dificultaba el tránsito rodado.

En esta segunda fase se alineará la calle al ancho del tramo anterior, ampliándola mediante el retranqueo del muro da la finca para el disuasorio. Esta medida será posible debido al acuerdo al que llegó el gobierno local con los dueños para lograr la cesión de la franja de terreno que se suma a la calzada. Así se gana espacio para habilitar zonas de paso seguras para los peatones por una vía que será de plataforma única para uso compartido y que contará con iluminación led y bancos. Los trabajos incluyen también la revisión y actualización de las redes de saneamiento y la instalación de canalizaciones. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses.