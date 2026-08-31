Thune Eureka opta a ayudas de la Xunta con un proyecto de seguridad y defensa

La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, visitó las instalaciones de Thune Eureka Gonzalo Salgado

La empresa Thune Eureka continúa en la senda de la innovación y se ha puesto como objetivo optar a los fondos que le corresponden a la comunidad autónoma gallega para gastar en proyectos de defensa y de seguridad. Es por ello que la firma ubicada en el polígono de Bamio presentó a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, un nuevo proyecto en el que su equipo lleva trabajando desde hace más de una década.

Así lo explicó el presidente de la empresa metalúrgica, Adrián García, durante la visita de la responsable autonómica a la factoría. “En su día nuestro equipo detectó esa necesidad en el mercado relacionado con la seguridad y la defensa y por eso nos pusimos a trabajar activamente en ello”, incide. Sobre el proyecto en cuestión – de momento– el líder empresarial no ha querido ofrecer datos más concretos.

García sí habló del trabajo que – desde hace más de 50 años– se realiza en una empresa que trabaja en la fabricación metromecánica para industrias como la aeroespacial, la de energía o la naval entre otras. Una firma en constante desarrollo que también ha implementado la inteligencia artificial en sus proyectos, aunque reconoce el presidente de Thune que es algo que “queda lejos todavía”.

Eso sí, la IA la emplean ya tanto para procedimientos relacionados con el trábajo de taller y fábrica como con los que tienen que ver con la ingeniería. “Son cuestiones que seguimos muy de cerca. Estamos ahí”, explica.

40 millones

Por su parte la conselleira de Economía e Industria aplaudió el trabajo que se hace desde esta empresa del polígono de Bamio, indicando que Thune Eureka es una firma “familiar, con máis de 50 anos de traxectoria e co capital 100% galego e con proxección internacional”.

La responsable autonómica explicó que desde su departamento están hablando y manteniendo reuniones con diferentes empresas para conocer en qué grado pueden acogerse a la línea de financiación con la que cuenta la Xunta de Galicia. De hecho invitó directamente a Thune Eureka a sumarse a la denominada Iniciativa Estratéxica de Seguridade, Defensa e Aeroespazo (Iesda) que, en este momento, tiene abierta la administración autonómica con un presupuesto de 40 millones de euros. La convocatoria incluye acuerdos de asociación para conformar consorcios empresariales que desarrollen y fabriquen en Galicia productos o servicios en este ámbito.

Lorenzana indicó que “estamos traballando coas empresas galegas que teñen capacidade para incorporarse a este sector”. El plazo para incorporarse a la citada convocatoria está abierto hasta el 30 de septiembre.

Otras ayudas

La conselleira subrayó que Thune Eureka ya fue beneficiaria de la línea de apoyos que también recoge la Iesda para certificaciones, que contó con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Con ella – declaró– la Xunta “busca apoiar o empresariado galego para que, pouco a pouco, vaia entrando neste mundo, ás veces, complicado para as empresas do ámbito civil”.

Thune Eureka está especializada en la fabricación de equipos y componentes para diversos sectores como el de la construcción naval, el offshore, la industria frigorífica o el sector de defensa. De hecho la propia conselleira resaltó que “é unha mostra máis desas empresas familiares que, dende Galicia, son quen de chegar ao mundo”.