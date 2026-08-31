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Vilagarcía

La 'Batalla de Barberos' llega a Vilagarcía

Será el 27 de septiembre en el recinto de Fexdega y pretende servir como espacio de formación y escaparate de la evolución del sector

Olalla Bouza
31/08/2026 18:31
Cartel del evento
Cartel del evento
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El recinto ferial de Fexdega acogerá el próximo 27 de septiembre una Batalla Trending, donde se reunirán barberos locales, nacionales e internacionales. La iniciativa está organizada por Miguel Barber y Flaco Barber, que apuestan por crear en Vilagarcía un espacio donde los profesionales puedan demostrar sus habilidades y talento artístico, al mismo tiempo que acercan el oficio a la ciudadanía.

“Batalla Trending pretende ir más allá de una competición tradicional. El proyecto está concebido como una auténtica expoferia, creando un punto de encuentro entre profesionales, jóvenes talentos, marcas, empresas y público general”, explican desde la organización, que también pretende dar visibilidad a la evolución que experimenta el sector, así como a ámbitos relacionados con la estética, la cosmética, la imagen y las tendencias urbanas. Uno de sus principales objetivos es fomentar la formación y cuenta con respaldo del Concello y colaboradores como BeConcept, L3vel3, Gamma+ y Más que Barberos.

La competición contará con tres categorías: ‘Jóvenes Leyendas’, ‘Corte y Barba con Pigmentación’ y ‘Fusion Total Look’; con cerca de una veintena de participantes por apartado, de los que finalmente una docena se subirán al pódium

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