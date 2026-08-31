El aula Cemit abre la inscripción para obtener el certificado de competencias digitales

Las pruebas serán en el aula de Matosinhos

El aula Cemit de Vilagarcía abre mañana el plazo de inscripción en las pruebas para la obtención de la Certificación Galega de Competencias Dixitais (ComDix) de nivel intermedio. Las personas que superen el examen obtendrán una acreditación oficial sobre el grado de conocimiento que poseen en el uso de las nuevas tecnologías de la información, un documento que requieren empresas y administraciones a la hora de realizar procesos de selección de personal.

La convocatoria realizada por la Xunta de Galicia reserva 20 plazas para la realización de las pruebas en Vilagarcía. Serán de tipo presencial y se celebrarán en las instalaciones de la avenida de Matosinhos en horario de mañana. Las fechas a elegir por los participantes son el 7,8, 14 y 15 de octubre. El examen tendrá una duración máxima de hora y media y podrá presentarse a él cualquier persona a partir de los 16 años de edad.

Las inscripciones deben realizarse en la dirección http://cemit.xunta.gal/es/centro/vilagarcia, teniendo como fecha límite el día 11 de este mes. Los interesados tendrán que estar dados de alta como usuarios del aula Cemit, trámite que pueden hacer ese mismo día. El sorteo de las plazas se hará el día 14 de septiembre.