Castroagudín "farmea" agua

Pequeños participantes en las fiestas de Castroagudín Gonzalo Salgado

La Festa da Auga de Castroagudín es la más antigua del municipio, pero lejos de las multitudes que se viven en el centro, en Cea San Roque se disfruta en familia y con las amistades. Así lo demostraron ayer, con una participación total que demostró que queda futuro por delante para una celebración que bebe, además, de una fuente muy buscada por senderistas, vecinos y personas de otras municipios que se acercan con sus garrafas. Ayer tocó empaparse y pequeños y mayores dedicaron todas sus fuerzas a esta cuestión.

Mangueras, cubos y originales artilugios para dar “gasolina”, es decir, “agua”, a un evento que se celebra en la plaza de Castroagudín y que forma parte de un intenso programa de actividades, desde verbenas hasta el desfile de los carros, que también fue ayer. Las fiestas de San Roque se celebran cada año entre finales de agosto y principios de septiembre, cuando el calendario ya va tachando los últimos eventos del verano. También las de Bamio fueron este fin de semana.. Pero todavía queda cuerda para rato. La Ameixa de Carril y Santa Plácida de Rubiáns serán tan solo en unos días