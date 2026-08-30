Los arousanos que ponen nombre y apellidos al problema del plástico en el mundo actual

Juan F. Samaniego y Tania Cascallana son los autores de 'La era del plástico' Mónica Ferreirós

Leer sobre plásticos y su incidencia en el planeta y en nuestra propia vida puede parecer, a priori, un tema denso y solo apto para expertos. Sin embargo los periodistas arousanos Tania Alonso Cascallana y Juan F. Samaniego hacen que su libro, ‘La era del plástico’, sea un viaje ameno, divertido y que invita a reflexionar sobre cómo nos comportamos como sociedad y a descubrir qué intereses hay detrás de un material que – aunque a día de hoy más regulado– es indispensable en la vida de todos los hogares.

Ella, de Cambados, y él, de Vilagarcía, llevan ya años en trabajos relacionados con el periodismo medioambiental y fue a raíz de que Tania ganase el Premio Prismas a la divulgación científica cuando a ambos se le abrió la posibilidad desde la editorial de plasmar en un formato más extenso de al que están acostumbrados la historia del plástico en el planeta. “Sabían como era o noso estilo e buscaban precisamente iso, que fixeramos algo que puidese chegar a todo o mundo dunha forma amena e cargada de anécdotas. Cremos que é unha boa forma para contar un problema que, moitas veces, pode pasar desapercibido”, explican los autores.

Los dos se sumergieron en un gran proceso de documentación previo a la escritura en el que – reconocen– también aprendieron muchas cosas y que fue, sin duda, un viaje emocionante. En ‘La era del plástico’ los arousanos relatan con su buen arte en la escritura la forma en la que apareció el plástico. “Digamos que todo sempre ten unha cara B, ten a súa parte positiva e tamén a negativa”, indican. De hecho el antecesor directo del plástico supuso – como así señalan en su ensayo– un respiro a los animales que nutrían de marfil al planeta para elaborar determinados productos. “O plástico serviu para que iso mudase, dende as bolas de billar ata, por exemplo, os peines. Certo que tampouco é que se inventase o plástico para salvar os animais. De feito estes seguíronse cazando. O que sí se logrou foi democratizar moitas cousas que antes eran inaccesibles para o groso da poboación”, dicen.

El "usar y tirar"

Tania y Juan explican que fue a partir de los años 60 del siglo pasado cuando se empezó a instaurar esa cultura del “usar y tirar” que pervive a día de hoy con las consecuencias que ello trae para el medio ambiente. “Detrás diso hai un interese comercial evidente porque se ti mercas algo e o tiras, tes que volver a mercar. Aí é cando comeza a acumularse o problema. O plástico é moi duradeiro, moi resistente. Cando a xente empeza a desbotalo a grandes cantidades é cando comeza a ser un problema real”, explican.

Ellos explican en el libro que los residuos de plástico que se acumulan son “en miles e millóns de toneladas ao ano”. Ahí es cuando, en cierto modo, se tuerce la historia.

“Hai que ter en conta que detrás de todo isto tamén hai intereses económicos importantes. O usar e o tirar implica que merques máis e máis, que consumas”, explican los periodistas. Es más, añaden que “sábese xa dende hai décadas qeu a reciclaxe non é unha solución factible para toda a cantidade de plástico que se fabrica e se utiliza”.

Ellos hablan de una cuestión básica: la importancia de reutilizar. “Parece que ao consumidor lle queren dicir que temos un problema mundial cos residuos porque ti reciclas mal na casa. E si, hai que separar e hai que reciclar, pero no lugar no que hai que poñer o foco é na cantidade que se produce”, declaran.

Los dos son muy conscientes de que falta mucha pedagogía y que los pasos que se dieron desde lugares como, por ejemplo, la Unión Europea para reducir el uso de bolsas de plástico en la práctica diaria fueron positivos. “En España, por exemplo, vendíanse máis de dez mil millóns de bolsas ao ano”, apuntan.

Reconocen que los pequeños pasos, como el de evitar tirar plásticos que pueden ser perfectamente reutilizados, son grandes a la hora de proteger el medio ambiente, pero hablan d los grandes poderes económicos detrás de la industria como “por exemplo os lobbies petroleiros, por iso é tan complicado todo”.

Los arousanos ponen el foco en que el problema es mundial y que “moitas veces vémolo dende a prisma do primeiro mundo. Nos países menos desenvolvidos, como xestionan os residuos? Poden facelo coma nós a nivel económico?”. Esas historias y reflexiones son las que también quisieron plasmar en las páginas de este elaborado trabajo tras el cual –los ya expertos– también quieren lanzar un mensaje de esperanza en medio de un panorama tan desolador: “Os plásticos non se van eliminar por completo, pero pensamos que cada vez hai xente máis concienciada e sabedora dos problemas que dan. Hai moita investigación sobre iso”.