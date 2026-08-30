Las obras del nuevo Mercado empiezan el martes y estarán listas a finales de 2027

El inmueble contará con varias plantas diseñadas en base a un proyecto del catalán Tony Bosch

El nuevo Mercado de Abastos de Sanxenxo está un paso más cerca de ser una realidad palpable. Las obras –que serán ejecutadas por la firma Oreco Balcón– empiezan el martes y la idea es que estén terminadas para finales del próximo año 2027. El proyecto suma una inversión que llega a los 5,3 millones de euros.

Desde el Concello recuerdan que la intervención supone al culminación de un proyecto concebido para revitalizar esta parte del casco urbano, ampliando el eje comercial de Sanxenxo hacia la Rúa Madrid y generando así un nuevo espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Esta es la segunda fase de una actuación ya realizada, como fue la que derivó el tráfico a través de un paso inferior que dejó ya preparada la infraestructura para un aparcamiento público de 32 plazas, que se inaugurará en un futuro.

Divisiones

Así pues el edificio contará con diferentes plantas. Un sótano de 1.447 metros cuadrados distribuidos en accesos rodados, parking, almacenes y salas de máquinas. Una planta baja de 494 metros y un altillo de 324 que acogerá la zona de la plaza de abastos. La primera planta, de 541 metros, acogerá las dependencias municipales y la segunda y la tercera (de 1.082 metros) albergarán la biblioteca y la sala de estudios. En el bajo cubierta con espacio de terraza (319 metros cuadrados) se contará con un espacio de restauración.

El gobierno local subraya que uno de los elementos característicos de la propuesta ganadora del concurso de ideas – ‘Los lunes al sol’, firmada por el catalán Tony Bosch– son sus tres fachadas acristaladas. Para que el inmueble cumpla con todos los parámetros de eficiencia energética y climatización interior se colocarán 116 paneles fotovoltaicos. Así se instalará un sistema de ventilación y climatización por aerotermia con bombas independientes.