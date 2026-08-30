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Vilagarcía

La Policía investiga el robo con fuerza en dos viviendas en la calle Ramón Martínez

El fin de semana se saldó con dos denuncias por alcoholemia y otra por falta de carné

Fátima Frieiro
30/08/2026 20:05
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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Agentes de la Policía Local investigan el robo con fuerza denunciado en dos viviendas ubicadas en la calle Ramón Martínez, muy cerca de la zona de A Lomba. Los hechos – tal y como explican fuentes municipales– se registraron durante el fin de semana en dos momentos diferentes. Según las víctimas, uno de ellos fue sobre las doce y media de la mañana del sábado y el otro sobre las cuatro de la tarde. Ambos en el mismo entorno.

No fue la única incidencia en la que tuvo que intervenir la Policía Local. De hecho se registraron dos alcoholemias positivas, una administrativa y otra de carácter penal. Además los efectivos policiales acudieron a la Avenida Valle-Inclán alertados de un posible vertido en la estación de bombeo de la depuradora. De inmediato se avisó a la empresa encargada de su gestión, que envió a unos inspectores y constataron que era agua depurada que salía con cierta presión por una grieta en una tubería.

A mayores se investiga a un conductor con un carné de conducir extranjero por no ser apto para España.

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