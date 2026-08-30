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Vilagarcía

El Desfile de Carrozas despide de forma oficial a San Roque y estrena un mes con espíritu festivalero

Miles de personas llenaron las calles de la ciudad para disfrutar del evento que marca el fin de los festejos estivales

Fátima Frieiro
30/08/2026 22:00
El Desfile de Carrozas recorrió las principales calles de la ciudad
El Desfile de Carrozas recorrió las principales calles de la ciudad
Gonzalo Salgado
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Había ganas de buen tiempo y, también, de despedir las fiestas patronales de San Roque como marca la tradición: con el gran Desfile de Carrozas. Tuvo que ser una semana más tarde, pero la climatología acompañó y miles de personas se agolparon en el centro de la ciudad para ver el paso de los vehículos engalanados con una decoración pensada – sobre todo–para los más pequeños de la casa.

En la capital arousana no se lanzan flores – como sí ocurría en los orígenes de la celebración– sino confetti multicolor que tiñó la tarde-noche vilagarciana y en el que la música sirvió como acompañante.

Seres fantásticos y diseños infantiles fueron los elegidos un año más para todas las carrozas. Eso sí, pese a que las fiestas del verano se dan por finiquitadas, lo cierto es que todavía queda programación en Vilagarcía. De hecho septiembre es el mes más festivalero, con el Ameixa Rock el próximo fin de semana y –justo a continuación– el Revenidas en Vilaxoán.

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