Castroagudín celebra su particular Festa da Auga y una gran verbena

Imagen anterior de la Festa da Auga de Castroagudín G. Salgado

Castroagudín despide este lunes sus fiestas y lo hace mojándose por todo lo alto. Este enclave vilagarciano presume de que su Festa da Auga es más antigua que la que se celebra en el centro de la ciudad. Es, como cada año, en la plaza y al lado de la gran fuente y está programada para las dos de la tarde. En todo caso el ambiente festivo ya se respirará por la mañana con la gran tirada de fuegos y la alborada a cargo de la charanga Xuntanza. A las doce y media habrá concierto a cargo de esta formación. Ya por la tarde, a las siete, tendrán también su particular Desfile de Carrozas y el día – y toda la programación festiva que ya empezó el domingo– terminará con la gran verbena con Los Satélites y Magos.