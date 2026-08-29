El Ameixa Rock trae gratis a Carril a Bala, Festicultores, Boogie y The Eskarallas

El programa del festival se presentó en el Concello con la presencia del alcalde, Alberto Varela Gonzalo Salgado

En solo una semana Carril se convertirá en el epicentro del rock. Lo hará de la mano de una nueva edición del Ameixa Rock, que conserva su esencia inicial y programa varios conciertos con entrada gratuita en el entorno de la Praza da Liberdade. El día grande es el sábado 5 con las actuaciones de Bala, The Eskarallas, Storrentos, Festicultores, Boogies y DJ Klempner. Las puertas se abrirán a las siete de la tarde y los conciertos arrancarán justo media hora después. El domingo sigue la fiesta con una sesión vermú a cargo de 2 Hombres y Tercio, también gratuita.

Uno de los organizadores del festival, Elpidio Costa, señala que – después de tener que anular el año pasado por lluvia la actuación de Bala– “volvemos disparar o festival con esta formación”. La conexión Carril-Vilaxoán se verá, por otra parte, de la mano de The Eskarallas y el mismo estilo punk lo mostrarán Boogies, que es el grupo ganador del concurso de bandas emergentes convocado por el propio festival.

Por su parte la animación de los Festicultores harán vibrar a Carril con una actuación sorpresa y especial para el Ameixa Rock. Los Storrentos pondrán la banda sonora a los intermedios y el fin de fiesta será cosa de DJ Klempner.

Como cada año – en el marco del festival– habrá visitas guiadas a Cortegada gracias a una colaboración con la empresa local Corticata. Habrá dos el sábado – una de mañana y otra de tarde– y una tercera el domingo por la mañana. Son las únicas actividades de pago, pero habrá precios especiales de un 2x1. Dado que las plazas son limitadas es necesario reservar previamente en el teléfono 625 80 79 23 o en info@corticata.com.

Una de las novedades de este año es que el festival carrilexo estrena aplicación móvil, en la que puede consultarse toda la información sobre horarios y actividades.