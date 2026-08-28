Vilar de Arriba pide el bacheado de A Louriña y el asfaltado parcial del camino de O Cunqueiro

Estado del camino Cedida

Vecinos de Vilar de Arriba reclaman el asfaltado parcial del Camiño da Cunqueio, así com el bacheado de A Louriña. Esta última zona comunica este punto con la carretera de Xiabre, así como con el parque infantil de O Salgueiral, siendo uno de los puntos de acceso a la parroquia situada más al norte de Vilagarcía.

Los residentes en esta zona se quejan de diversas deficiencias y piden que se lleven a cabo actuaciones en esta zona, donde los viales de paso se encuentran bastante descuidados y comidos por la maleza.

Además, también reclaman en O Vilar la limpieza de las fincas y franjas secundarias en el lugar, ya que algunas incluso de titularidad municipal aseguran que se encuentran “echadas al monte”, suponiendo un peligro en caso de incendio y también una incomodidad para las personas usuarias. Fue una demanda que también trasladó el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, durante el último Pleno, para reclamar la actuación del gobierno local.

Una intervención que ya pusieron en marcha en otra zona de la parroquia, el Camiño Real, que va a la playa de O Campanario, por donde pasa la procesión de las fiestas de San Xinés y por donde pasean vecinos, peregrinos y usuarios del camping. El desbroce ya comenzó hace unos días.