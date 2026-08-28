Varela anuncia que el acuerdo para la parcela de la residencia de Vilagarcía "está moi cerca"

El alcalde, Alberto Varela, presentando las inversiones Mónica Ferreirós

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, asegura que las negociaciones con una de las propiedades de las parcelas barajadas (A Comboa y la la antigua iglesia de los Padres) para la residencia y/o centro de día se encuentran muy avanzadas. "Estamos cerca de pechar un acordo", apuntó el regidor, que confía en poder anunciarlo a lo largo del próximo mes. El crédito que se aprobó en el Pleno del jueves incluye una partida de 1,2 millones de euros para esta cuestión, que supone "un primeiro paso" para que se cumpla esta "necesaria" demanda social, ante las escasas plazas que hay en Vilagarcía.

"Son optimista, ao longo de setembro penso que haberá novidades", dijo Varela, que incidió en que el último centro de día se construyó durante el bipartito en la Xunta, con Emilio Pérez Touriño de presidente y hace "máis de vinte anos". Serán los técnicos los que valorarán si la parcela propuesta será para esta función, para la de residencia o para ambas posibilidades, opción por la que apuesta el alcalde.

El socialista criticó el voto en contra del Partido Popular a la licitación del préstamo, que tachó de "incoherencia", y aventuró que como "sempre se suman a cabalo ganador" harán lo propio cuando la residencia esté hecha, para lo que es consciente que aún queda mucho camino. Sobre todo, teniendo en cuenta que el acuerdo con la Fegamp destina 17 millones de euros para actuaciones de este tipo en el conjunto de Galicia y que "non poden optar todos os concellos, Vilagarcía queda fóra".

En todo caso, Varela recordó otras actuaciones en las que hubo augurios de que no se llevarían a cabo, y que implicaban diálogo con otras administraciones, como el centro de salud de A Comandancia, que se encuentra en construcción. "Está xa máis cerca", aseguró el alcalde.

Más actuaciones

En concreto, el préstamo de 4,1 millones de euros, cuyos pliegos de licitación se aprobaron en el último Pleno con los votos favorables de PSOE, BNG y EU, incluye, además de la residencia, la parte de este año del convenio con Augas de Galicia para la ampliación de la EDAR (627.866 euros); un nuevo plan de asfaltados (450.000 euros); el acondicionamiento del centro social de Os Duráns (360.000 euros); la humanización de Rúa Pepín, en A Lomba (300.000 euros); las mejoras en los pabellones de A Lomba y Bamio (100.000 euros cada uno); la musealización del Castro Alobre (100.000 euros); obras en casas de cultura (80.000 euros) o la demolición de las naves de O Ramal (140.000 euros).

Sobre esta última cuestión, Varela recordó que ya hay un proyecto, que la Autoridad Portuaria tiene desde el mes de abril y que también hubo conversaciones con el presidente de este organismo, José Manuel Cores Tourís. Lo que el Puerto reclama es la modificación del Plan Especial que, advirtió el alcalde, "debe corrixirse" y "non é un procedemento nada sinxelo", pero apostó por la flexibilidad recíproca y por "ser capaz de chegar a acordos

Un PP "sen proxecto"

El socialista fue duro con los conservadores y, en respuesta a sus críticas de hipotecar los próximos cuatro mandatos, recordó que durante el gobierno de Tomás Fole, "no que Ana Granja tiña un cargo importante"- ya que era edil de Urbanismo e Obras- se aprobó un préstamo de 1,5 millones de euros a cinco meses de las elecciones, "nun orzamento que se anunciou pola mañán" y se sacó adelante "pola tarde", por lo que se pregunta si "iso non era hipotecar ao seguinte" regidor.

Varela señala que la Conta Xeral refleja una situación "moi boa" que permite recurrir a un crédito. "Toda familia ten endebedamento e todo concello tamén. Non chegamos ao 30 por cento", apuntó el alcalde, que señaló que los conservadores "non teñen proxecto" y que en once años que lleva como regidor "non escoitei deles ningunha idea interesante".

En cuanto a las críticas de electoralismo, aseguró que "pese a quen lle pese" el gobierno local seguirá "traballando para mellorar a cidade" hasta el final del mandato, y explicó que el préstamo contempla "melloras para Vilagarcía", necesidades como la ampliación de la EDAR o el plan de asfaltados. "Dato mata relato, un de cada sete euros se invirte no rural", dijo Varela, que apuntó que la operación financiera también permite continuar abriendo la ciudad al mar.

El socialista concluyó garantizando que "non vamos deixar máis débeda da que recibimos e a folla de servizos non ten nin punto de comparación coa do PP".