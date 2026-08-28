Emerxencias suministrará agua a Cortegada cada quince días para prevenir incendios

Un momento del operativo Concello

El Servizo Municipal de Emerxencias del Concello de Vilagarcía llevó a cabo esta mañana la primera de las intervenciones previstas para suministrar agua a Cortegada, en el marco del plan de prevención de incendios diseñado por el Parque Nacional das Illas Atlánticas. Este organismo acaba de instalar una canalización entre el territorio insular y la península, pero carece de conexión a la red municipal de abastecimiento. Por ello, precisan de los camiones cisterna para llenar los depósitos de agua, de los que se nutren las cuatro bocas de incendios.

“O transvase realízase a través da nova canalización”, explican desde Ravella, que añade que el operativo que se llevó a cabo hoy se repetirá cada quince días, mientras Illas Atlánticas tramita los permisos de los organismos correspondientes para abrir la calzada en O Carril y conectar su canalización con el servicio municipal y de suministro.

Una vez que esta obra esté hecha, Cortegada recibirá agua directamente de la red. “Esta intervención do Servizo de Emerxencias é unha mostra máis da intensa colaboración que o Concello mantén co Parque Nacional, neste caso no relativo á prevención de incendios forestais, un risco que preocupa moito”, señala Ravella, que recuerda los fuegos registrados en 2015 y 2017. Desde entonces, y para suplir carencias detectadas, Medio Ambiente y Concello colaboran en el diseño de protocolos de actuación a poner en práctico en caso de emergencias.