Dos empresas optan a ejecutar la reforma del pabellón de Bamio, que costará 83.000 euros

El inmueble está muy deteriorado por la falta de uso

Dos empresas son las que optan a ejecutar el proyecto de reforma del pabellón deportivo de Bamio, una actuación valorada en 83.000 euros y que deberá estar terminada en un plazo de dos meses una vez que se adjudiquen los trabajos. La actuación en este inmueble contará con otra inversión a mayores, que es la de la reforma de los vestuarios. A ella el gobierno local destinará otros 100.000 euros que se financiarán con cargo al préstamo aprobado en la última sesión plenaria. El Concello indica que con estas dos acciones la actividad deportiva podrá volver a unas instalaciones que se encuentran en desuso desde hace años y que, por consiguiente, se fueron deteriorando con el paso del tiempo.

Por fases

Así pues en la primera fase – la que se está licitando– se realizarán los trabajos necesarios para poner a punto el edificio tanto por dentro como por fuera. Se sustituirán las placas de la cubierta y se arreglarán las goteras, así como las canaletas y las bajantes deterioradas para evitar filtraciones. También se limpiarán los muros exteriores, se pintarán las paredes por el interior y se cambiará el portalón de acceso. A mayores se colocará una red eléctrica nueva, iluminación de emergencia y extintores. Por último, el pavimento de la cancha se mejorará con una pintura específica para la práctica deportiva. Además se marcarán las pistas.

Desde Ravella recuerdan que – al igual que el resto de pabellones municipales– el de Bamio estará gestionado por la Fundación de Deportes, que ya está ultimando una serie de proyectos para el nuevo inmueble. En todo caso los primeros usuarios de esta infraestructura una vez que esté lista serán los equipos de base del club de fútbol de la parroquia y el alumnado de la escuela unitaria. También podrán usar el pabellón aficionados al tenis cuando llueva.