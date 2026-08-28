Casi 4.000 kilómetros de solidaridad como apoyo a la prevención del suicidio y a la salud mental

Jaime Domínguez es el bombero que lidera el proyecto Mónica Ferreirós

Hay carreras que nacen del corazón y de la intención de visibilizar lo que, para muchos, todavía está oculto. De esas premisas parte el proyecto ‘Romper el silencio’ liderado por el bombero madrileño Jaime Domínguez y que recaló en la capital arousana para concienciar a la población sobre la salud mental y sobre los numerosos casos de suicidio que se registran día tras día en España. “Hemos cogido el dato del año 2024. Solo en ese tiempo se registraron un total de 3.953 suicidios”, explica Domínguez. Esos son exactamente los kilómetros que – maratón tras maratón y recorriendo todo el país– sumará en diferentes etapas. La de Vilagarcía fue la número 78.

El bombero y activista – conocido en redes como @jimmy_go– comparecía ayer ante la sede comarcal de los bomberos en Vilagarcía. “Es un gusto llegar a Galicia con este tiempo, con esta lluvia después de haber pisado otros puntos de España con mucha calor”. En su reto en la ciudad no estuvo solo, sino que contó con el apoyo de concejales del gobierno que no dudaron en correr por el proyecto ‘Romper el silencio’, que tanto está dando que hablar. En concreto lo hicieron la concejala de Urbanismo, Paola María, y el responsable de la cartera de Deportes, Carlos Coira. “Hemos tenido apoyo allá donde hemos ido, pero aquí se han implicado hasta el punto de que hemos tenido concejales corriendo por la causa”, se alegraba Domínguez tras terminarse la etapa en Vilagarcía.

El madrileño reconoce que es el proyecto que acumula más kilómetros de todos los que ha hecho hasta ahora. “No ha sido con una intencionalidad, dado que la cifra nos ha venido tristemente dada. El objetivo es simplemente visibilizar y que se destinen más fondos para preservar la salud mental, que es tan importante”, declaró.

Unas palabras de las que cogió el testigo el concejal Carlos Coira. “Tiñamos claro que queriamos colaborar para que non se sentisen sós”, subrayó.

El proyecto maratoniano sigue por Pontevedra ciudad y todavía quedan más escalas por delante por definir.