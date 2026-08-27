Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía asume la titularidad de la pasarela de O Rial tras los arreglos de Costas

La actuación fue gracias a las conversaciones del Concello con el Ministerio de Transición Ecológica

Olalla Bouza
27/08/2026 19:12
La pasarela
La pasarela
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El servicio provincial de Costas del Estado concluyó hace unas semanas la reparación de la pasarela de madera de O Rial, en respuesta a la petición realizada por e Concello de Vilagarcía. Tras comprobar que la instalación se encuentra en perfecto estado tras los trabajos realizados, la administración local asumirá la titularidad de  la misma y se hará cargo de su mantenimiento futuro.

La medida, explican fuentes municipales, es resultado de las conversaciones mantenidas por el gobierno local con el servicio dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, por diversos asuntos competencia de este organismo.

En lo que respecta a la pasarela, que garantiza la seguridad vial de los peatones en el tramo final del estuario de O Rial, a la altura de la rotonda. A partir de ahora, explican desde Ravella, cualquier deficiencia se podrá corregir con mayor celeridad, “ao poder facelo directamente o Concello, sen ter que solicitar a actuación ou pedir permiso a Costas, como xa acontecía coa senda que discorre entre a praia das Saíñas e a rotonda”.

La recepción de la pasarela por parte del Concello fue aprobada en la Xunta de Goberno Local esta misma semana.

Pendiente en esta misma zona, aunque ya no depende ni del Concello ni de Costas, sino de la Consellería de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, se encuentra la dotación de un paso de peatones seguros. Se trata de una demanda de hace años de las personas que residen en O Rial, pero también de los usuarios de la senda que, al finalizarla, se encuentran con dificultades para cruzar al otro lado de la carretera.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620