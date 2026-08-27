Vilagarcía asume la titularidad de la pasarela de O Rial tras los arreglos de Costas

La pasarela Mónica Ferreirós

El servicio provincial de Costas del Estado concluyó hace unas semanas la reparación de la pasarela de madera de O Rial, en respuesta a la petición realizada por e Concello de Vilagarcía. Tras comprobar que la instalación se encuentra en perfecto estado tras los trabajos realizados, la administración local asumirá la titularidad de la misma y se hará cargo de su mantenimiento futuro.

La medida, explican fuentes municipales, es resultado de las conversaciones mantenidas por el gobierno local con el servicio dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, por diversos asuntos competencia de este organismo.

En lo que respecta a la pasarela, que garantiza la seguridad vial de los peatones en el tramo final del estuario de O Rial, a la altura de la rotonda. A partir de ahora, explican desde Ravella, cualquier deficiencia se podrá corregir con mayor celeridad, “ao poder facelo directamente o Concello, sen ter que solicitar a actuación ou pedir permiso a Costas, como xa acontecía coa senda que discorre entre a praia das Saíñas e a rotonda”.

La recepción de la pasarela por parte del Concello fue aprobada en la Xunta de Goberno Local esta misma semana.

Pendiente en esta misma zona, aunque ya no depende ni del Concello ni de Costas, sino de la Consellería de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, se encuentra la dotación de un paso de peatones seguros. Se trata de una demanda de hace años de las personas que residen en O Rial, pero también de los usuarios de la senda que, al finalizarla, se encuentran con dificultades para cruzar al otro lado de la carretera.