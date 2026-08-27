La futura residencia une a la izquierda de Vilagarcía en el "sí" a la operación de préstamo

Varela en un Pleno Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía sacó adelante en el Pleno los pliegos de licitación del préstamo de 4,1 millones de euros que permitirá sacar adelante varias inversiones. Entre ellas, la futura residencia o centro de día para personas mayores, lo que valió el voto favorable de todas las fuerzas de izquierda y el rechazo del Partido Popular.

“Estaremos vixiantes a que se cumpra, e se pode ser por unha cantidade inferior a 1,2 millóns de euros”, apuntó el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez. Para Juan Fajardo, de Esquerda Unida, “o importante non é o endebedamento, se non en que” se endeudan las arcas y, en este sentido, destacó que la compra de la parcela también permitirá “recuperar a nosa historia”, dando por hecho que se adquirirá la parcela de los Duques de Terranova, en A Comboa.

La portavoz del grupo da gobierno socialista, Tania García, fue la encargada de defender la “absoluta necesidad” de las actuaciones que se financiarán con este crédito, como el derribo de las naves de O Ramal, la compra de los terrenos para la residencia o centro de día, el acondicionamiento del nuevo centro de los Servizos Sociais en Os Duráns o el pago de 627.000 euros a la Xunta para la ampliación de la depuradora. “Moi electoralista”, ironizó García Sanmartín en respuesta a la comparecencia de los populares del día anterior.

Unos términos en los que se volvió a insistir Ana Granja. La portavoz del PP defendió el apoyo de su grupo a las actuaciones incluidas en el préstamo, pero abogó por una forma de financiación “máis responsable”, lo que llevó al alcalde, de nuevo, a recordar al gobierno de Tomás Fole, del que la portavoz popular formó parte, para echarle en cara su inoperancia y que subieran el tipo impositivo del IBI.

Y es que, pese a su brevedad- con dos puntos del orden del día, sin apenas público, a las diez de la mañana y con una duración de hora y media- el Pleno no estuvo exento de cruces agrios. Varela acusó a los conservadores de “lavarlle a cara á Xunta”. La portavoz popular acusó a los socialistas de “hipotecar la economía hasta 2042”- cuando se acabará de pagar el crédito- por “intereses electoralistas del PSOE y sus socios BNG e EU”. Un “tripartito” del que el propio regidor sacó a los de Fajardo en el siguiente punto del orden del día, a cuenta de una moción del PP. En lo que coincidieron las fuerzas de izquierda es en criticar la política de la Xunta en cuanto a servicios sociales.

Mientras que Granja aseguró que la puesta en marcha de residencias “no es algo de lo que la Xunta se desentienda”, Varela incidió en que en toda la comarca de O Salnés hay veinte plazas de centro de día, construidas durante el bipartito y que el presupuesto de la administración autonómica para esta materia es de “17 millóns de euros para os 300 concellos de Galicia”.

La portavoz del PP, precisamente, puso en duda que la compra de un terreno signifique que se pueda poner en marcha la residencia, lo que llevó a Fajardo a preguntarse si hablaba en nombre de la Xunta, a la que acusa de “clientelismo” en el reparto de fondos. “Hai decenas de familias do Salnés que teñen aos seus maiores en Ourense ou Lugo, con todo o que iso supón; pero e que tamén hai familias lucenses que teñen aos seus nesta comarca. Así é a política de residencias da Xunta”, apuntó Fajardo. Varela incidió en este mensaje al asegurar que, una vez comprada la parcela, “quedará un traballo criminal por facer”, entre otras cosas, conseguir el apoyo de la administración autonómica. El regidor también reprochó a los populares que los tildasen de electoralistas mientras decían estar a favor de derribar las naves de O Ramal. “Podían dicilo no Consello de Administración do Porto. Ata o de agora estiveron calados”, les espetó el regidor, que lo comparó con lo sucedido con la ambulancia medicalizada.

Brigadas forestales

El segundo punto del orden del día fue una moción del Partido Popular para mejorar la gestión de las brigadas forestales, que quedaron desiertas este año por falta de candidatos. Granja criticó que se hiciese la selección en pleno julio, dando tres días a los posibles candidatos para preparar las pruebas físicas y el examen tipo test.

La moción dio lugar a un debate sobre las competencias y la política forestal de la Xunta, que criticaron tanto el PSOE como los nacionalistas, que acusaron a los conservadores de no poner la moción en contexto y de eludir las críticas a la administración autonómica. “Non todos os concellos firman este convenio”, explicó Tania García. “Pues no haber firmado”, respondió Granja. Algo en lo que coincidió el portavoz de EU, Juan Fajardo. “Que a política da Xunta sexa un desastre, non quere dicir que non teñamos que cumprir. Alguén non fixo o seu traballo”, apuntó el edil, generando una respuesta del regidor, que lo acusó de “ter medo” a apoyar al ejecutivo.

Varela defendió la actuación del ejecutivo en prevención de incendios que, señaló Tania García, “debe facerse de enero a decembro”. El regidor recordó los 800.000 euros invertidos durante estos años en los convenios con las comunidades de montes. Los socialistas rechazan el modelo de brigadas impuesto por la Xunta de Galicia, aunque el regidor aseguró que ello no quiere decir que no vayan a seguir colaborando. “Trataremos de facer os deberes o mellor posible”, pero pide un cambio y la aplicación de las premisas de la comisión de expertos que se creó tras la anterior ola de incendios.

La moción del PP fue rechazada con el voto de calidad del alcalde y ante la falta de dos concejales conservadores y uno socialista. El Pleno abordó también las preguntas realizadas por los grupos durante la anterior sesión, dando cuenta de la futura actuación en las aceras de la calle paralela a la estación de ferrocarril.