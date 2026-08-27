A Noite do sábado non será Meiga
A chuvia obrig a aprazar a celebración pero mantense o desfile de carrozas
As bruxas, ánimas, fadas e resto de seres máxicos que participan anualmente na Noite das Meigas de Vilgarcía non aterrarán na cidade este sábado, 29 de agosto, como inicialmente estaba previsto, debido ás chuvias previstas para a noitiña. O Concello decide pospoñer a festa unha semana, ata o sábado 5 de setembro, na procura dunhas condicións máis favorables.
O que si se mantén para o domingo, xa que as predicións melloran, é o desfile de carrozas, que comezará ás 21 horas.
A Noite das Meigas é, dende hai tempo, a forma na que Vilagarcía despide as festas estivais. Baixo a organización da Concellería de Cultura, que financia o evento e dispón de toda a súa loxística para a súa celebración, conta coa participación de asociacións e colectivos municipais que dinamizan cada un dos poboados que se habilitan en distintos puntos do centro da cidade.
Este ano volven ser dez as entidades encargadas de animar as pallozas nas que, ademais de ambientación con xente disfrazada e música, ofrecerase ao público queimada, rosquillas e unha ampla variedade de tapas doces e salgadas. Todo de balde. A festa comezará ás 22:30 horas e o conxuro da queimada na Praza de Galicia será ás doce da medianoite.
Participan na celebración con cadanseu poboado o Grupo de Teatro Clámide, O Noso Lar, a Asociación Cultural Curtas Film Fest, A Cantarela, Asociación Protectora de Animais, Zona Aberta, Os Remolóns, Asociación Cultural Malveiras, Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa e Asociación Cultural Indanonvaidesta.