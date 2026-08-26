La Xunta tramita dos denuncias a la chatarrería de O Pousadoiro

La chatarrería está en la parte alta de O Pousadoiro Mónica Ferreirós

La Consellería de Medio Ambiente tramita en estos momentos dos denuncias a la chatarrería de O Pousadoiro. El protocolo que se sigue, explican desde el departamento autonómico, es el habitual para el inicio del expediente sancionador por “posibles incumprimentos da Lei 6/2021 de 17 de febreiro de residuos e solos contaminados”. Al tratarse de una fase inicial de la investigación, desde la administración evitan por el momento dar más datos al respecto.

La chatarrería, que no tiene licencia según confirmaron desde el Concello de Vilagarcía, se encuentra en una parcela de la Xunta, en O Pousadoiro, y ocupa los márgenes de un vial. Los vecinos del entorno reclaman medidas, ya que afecta al tráfico de vehículos y personas y consideran que es también un problema de salubridad y un riesgo, ya que no es la primera vez que se ve afectada por incendios forestales. El último fue en 2022, cuando se llegaron a producir explosiones en esta zona, acrecentando la preocupación de los residentes y también del Concello de Vilagarcía.

Hace una semana se produjo una movilización en la propia chatarrería, que acabó con un leve enfrentamiento entre vecinos y la familia propietaria del negocio. Cea reclama a la Xunta que tome medidas.

Retirada de materiales

Explicaron en el punto que llevan décadas luchando para solucionar una cuestión que afecta a la movilidad de los vehículos pero, sobre todo, al medio ambiente y a la salud pública, causándole numerosas molestias y preocupaciones, sobre todo en época de incendios. Una de las residentes explica que hace unos días hubo un fuego forestal cerca y “porque lo apagamos nosotros”. El problema radica en que si se acercan las llamas a donde se encuentra acumulada la chatarra, el peligro, lógicamente, se acelera. También critican procesos como la presencia de uralita sin tratar. “Si la tengo yo en mi finca tengo que llamar a una empresa especializada”, explicaba una vecina en el punto. Al término de la concentración, acudió la Policía Local avisados de que un camión de la chatarrería impedía el paso. Los agentes recordaron a los responsables del negocio que, para ocupar la vía pública, precisan permiso. Por entonces, se comprometieron a retirar los materiales.