UPTA habla de un agosto “de récord” que logró el 40% de la facturación de la temporada estival

UPTA reconoce el tirón en cuanto a visitantes que tienen las fiestas patronales Mónica Ferreirós

Un agosto extraordinario y que ha superado todas las expectativas. A falta de unos días para que termine el mes la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha hecho ya balance de lo que, para Vilagarcía, es el mes a nivel económico más importante del año. En una ciudad dependiente en gran medida del sector servicios, los turistas y los visitantes son un empuje importante para los pequeños negocios del comercio, de la hostelería y de la restauración en general.

Según los datos del informe elaborado por UPTA el mes de agosto ha supuesto ya el 40% de la facturación del sector servicios de toda la temporada. La entidad que preside Eduardo Abad achaca estos resultados a la “extraordinaria afluencia” de personas que eligieron visitar la ciudad y no solo durante la celebración de las fiestas de San Roque. De hecho la asociación recalca que la facturación –por lógica– no solo se ha incrementado en los días grandes, sino que ha sido una dinámica que se ha extendido a lo largo de todo agosto.

Así pues UPTA habla de “lleno total” en terrazas, restaurantes, bares, cafeterías, comercios, playas y calles. Algo que ha repercutido notablemente en los pequeños negocios, que han experimentado una importante actividad.

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Desde la entidad recuerdan que estos datos son sin tener en cuenta los que se registrarán el último fin de semana de mes, con dos fechas importantes en el calendario con las que se espera una gran afluencia. El sábado, con la tradicional Noite Meiga y el domingo – debido al aplazamiento por el mal tiempo– el desfile de carrozas. Ambas arrastran a muchos visitantes a la ciudad.

El hecho de que en Vilagarcía – tal y como señala UPTA– muchos negocios estén vinculados directamente a la actividad estival hace que se esté firmando un agosto de récord.

Dicen desde la entidad que las fiestas de San Roque actúan como “un importante acelerador de la actividad, pero el impacto económico se extiende durante todo el mes y tendrá todavía un último impulso con la Noite Meiga”.

Beneficio "para todos"

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos subraya que el beneficio económico no se limita solo a bares y restaurantes. De hecho apuntan a un incremento notable del consumo en el comercio local y dicen que se ha generado “un efecto económico que alcanza a numerosas actividades y servicios de la ciudad”.

Eduardo Abad declara que “agosto es un mes fundamental para la economía de Vilagarcía. Estamos hablando de un periodo que puede concentrar alrededor del 40% de la facturación de toda la temporada estival para muchos negocios. Y todavía queda por delante un fin de semana, por lo que el balance definitivo podría ser todavía mejor”.

Un comercio que dinamiza

UPTA tilda de fundamental el papel del comercio local, al entender que contribuye de forma decisiva a construir una ciudad viva, atractiva y con actividad en las calles. “La variedad de establecimientos, el trato cercano y la oferta comercial son también parte esencial de la experiencia de quienes visitan Vilagarcía”, señalan desde la entidad. De hecho aseguran que hostelería, restauración y comercio local “no son únicamente sectores beneficiados por la llegada de visitantes: forman parte del propio atractivo de la ciudad y son protagonistas directos de su éxito”. Dice Abad que “tenemos una hostelería y una restauración de un nivel magnífico y un comercio local vivo, diverso y de calidad. Son nuestros autónomos y pequeños negocios los que, en buena medida, hacen que el visitante se encuentre cómodo, disfrute de la ciudad y tenga ganas de volver”.

Refuerzo de la limpieza

Al igual que otras voces que se han pronunciado en los últimos días, UPTA entiende que el incremento de visitantes debe venir acompañado de la adaptación de determinados servicios en una ciudad que en agosto multiplica su actividad. Así la entidad considera que debe reforzarse el servicio de limpieza en determinados espacios y durante los momentos de máxima afluencia, con especial atención a aquellos puntos que presentan una mayor concentración de personas.

Es más, la organización pone el foco en determinadas zonas portuarias integradas en el paisaje urbano cuyo estado de limpieza y conservación “no siempre está a la altura de la imagen que ofrece el conjunto de Vilagarcía”. De hecho creen que “por su ubicación y visibilidad, estos espacios necesitan una mayor atención, ya que su falta de limpieza y mantenimiento termina afeando la imagen general de la ciudad, precisamente durante unas fechas en las que miles de visitantes recorren la ciudad”.

Abad considera que el balance es “extraordinariamente positivo”, pero incide en que hay que reforzar servicios.

UPTA aplaude el potencial de Vilagarcía y añade que “vuelve a consolidarse como el destino elegido por miles de turistas, con una presencia especialmente importante del turismo nacional”. Manifiestan además que la ciudad reúne las condiciones perfectas para seguir creciendo, tanto en materia de comunicaciones como en la oferta variada que ofrece. La entidad dice que este agosto deja la imagen de una Vilagarcía “dinámica, viva, acogedora y con una enorme capacidad de atracción”.