Ravella replica al PP que invirtió más de 800.000 euros en cuidar el monte y prevenir incendios

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía replica a las críticas del PP sobre la brigada anti incendios que no se ha conseguido configurar. Desde Ravella indican que llevan destinados más de 800.000 euros al cuidado de los montes y a la prevención de incendios a través de ayudas municipales que se concedieron a las comunidades de montes en los últimos años. Unas ayudas –dicen– que otorgaron pese a no ser una competencia municipal, sino de la Xunta.

El ejecutivo local considera que la brigada forestal que subvenciona la administración autonómica para los dos meses de verano “é totalmente insuficiente e ineficaz, posto que para poder manter o monte ne bo estado e previr lumes é necesario un traballo constante durante todo o ano, como se pretende coas axudas do Concello ás comunidades”.

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Defiende Ravella que si no se configuró la citada brigada no fue por desinterés. Añade que le resulta chocante que “co suposto interese que demostra agora Ana Granja polo coidado dos montes, cando estivo no goberno local non tivera xestionado ante a Xunta políticas forestais eficaces ou ofrecido ás comunidades de montes axudas para financiar actuacións de limpeza ou silvicultura como facemos agora”.