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Vilagarcía

Montajes J.M. Iglesias ejecutará la conexión al saneamiento en la zona limítrofe entre Vilagarcía y Vilanova

Ocho viviendas de Valiña, en Solobeira, se beneficiarán de esta actuación

Olalla Bouza
26/08/2026 15:47
José María González, edil de Obras
José María González, edil de Obras
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El Concello de VIlagarcía acaba de adjudicar a la empresa Montajes J.M. Iglesias la ampliación del saneamiento en Valiña, Solobeira, el lugar limítrofe conde se llegó a un acuerdo con Vilanova. Podrán conectarse ocho viviendas que, hasta ahora, carecían de este servicio.

La obra se contrató por un importe de 6.600 euros y los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos semanas, consistiendo en el suministro y colocación de las canalizaciones y de las tuberías de impulsión.

El proyecto previsto por el gobierno de Alberto Varela complementa al realizado recientemente para llevar, hasta este mismo lugar, el abastecimiento de agua potable. Al tratarse de una zona limítrofe, fue posible gracias al acuerdo entre ambas administraciones para conectar las respectivas redes municipales que gestiona la misma empresa, Espina & Delfín. De esta manera, además de las personas residentes en Valiña, también se pudieron beneficiar de la medida varias viviendas del lugar de Framil, perteneciente a la parroquia vilanovesa de Baión.

El Concello destaca que es una de las numerosas obras en materia de saneamiento que se llevan a cabo y entre las que destaca "o avanzado estado no que se encontra a actuación da Rúa Faxilde, na que se está renovando a rede cun orzamento de 59.000 euros".

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