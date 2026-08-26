La Guardia Civil denunció a 106 conductores por ir bajo los efectos del alcohol o las drogas el día de la Festa da Auga

Un momento del dispositivo Guardia Civil

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra denunció a 164 conductores durante el dispositivo de tráfico montado el 16 de agosto, con motivo de la Festa da Auga.

En el operativo participaron agentes de toda la provincia, realizándose numerosos puntos de verificación de alcohol y drogas, tanto estáticos como dinámicos, de inspección de transportes, así como de regulación en los momentos de mayor intensidad circulatoria.

Explican fuentes del instituto armado que se realizaron controles estáticos, dinámicos y vigilancias discretas a aquellos conductores que trataban de eludir los mencionados controles, formulándose 106 denuncias por conducir superando las tasas de alcohol o con presencia de drogas en el organismo. Tres personas fueron investigadas por la vía penal, como presuntas autoras de un delito contra la seguridad vial.

Alteración de las capacidades

La Guardia Civil recuerda que el alcohol afecta gravemente a la capacidad de conducción, "disminuyendo los reflejos, alterando la percepción de la velocidad y las distancias, reduciendo el campo visual y aumentando notablemente el tiempo re acción ante cualquier imprevisto".

Además, la ingesta de bebidas espirituosas o drogas y sustancias tóxicas, "influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención", desvirtuando su percepción de la realidad y "creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de usuarios de la vía". Por todo ello, desde la Guardia Civil de Pontevedra se recuerda la importancia de realizar una conducción responsable y segura.