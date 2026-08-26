Fajardo ve "improvisación" en el proyecto de O Ramal y exige transparencia en las contrataciones

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, en una comparecencia anterior G.S.

El portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, tilda de "improvisación" los pasos que el gobierno local da en la conocida como la pradera de O Ramal y exige transparencia en las contrataciones. Se refiere en concreto el izquierdistas al procedimiento mediante el cual una empresa privada - Troquiña- se encargará del mantenimiento de la zona de forma exclusiva.

Fajardo entiende que esto debería haber sido previsto ya con anterioridad. "Isto non é unha cuestión menor nin un problema sobrevido", señala. Cree que los fallos están en la planificación por parte del ejecutivo local y denuncia el hecho de que - tan solo días después de que se inaugurase el entorno- se permitiese la celebración de un festival en el mismo. “Advertímolo antes de que acontecese. Dixemos que non tiña sentido inaugurar un parque novo e, inmediatamente despois, sometelo á presión dun evento destas características", denuncia.

"Sempre a mesma empresa"

El portavoz de Esquerda Unida reclama al gobierno de Alberto Varela una explicación sobre el proceso de contratación de la firma que se encargará de los trabajos de mantenimiento durante un año. Critica la "reiteración dunha mesma empresa neste tipo de actuacións mediante contratos directos ou procedementos sen publicidade suficiente".

"Queremos saber quen se contrata, por que se contrata, por que se escolle esa empresa e con que criterio. E queremos coñecer todos os expedientes, os importes e os informes técnicos que xustifican esas contratacións", reclama Fajardo. A mayores pide aclarar la relación de la empresa de mantenimiento con la que ejecutó la obra.

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“Se unha empresa foi a responsable de executar esa parte da obra e agora aparece como encargada de reparar ou manter o resultado dunha actuación que ela mesma executou, o mínimo que debe existir é unha explicación detallada e pública sobre o motivo e sobre as condicións económicas desa contratación", indica Fajardo.

Añade el concejal que “non parece lóxico que quen acaba de facer regularmente unha obra teña que ser contratado de novo, pouco despois, para arranxar ou manter o que acaba de facer, sen que o Concello explique con absoluta claridade que pasou, que responsabilidades existen e que cobertura ten a garantía da obra".

El edil de EU reclama al gobierno local que haga público el expediente completo de contratación de mantenimiento, los informes técnicos sobre los daños detectados, el coste de las reparaciones, las condiciones de garantía de la obra y los criterios para seleccionar a la empresa.