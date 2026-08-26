El PP de Vilagarcía denuncia el bajo grado de ejecución de los Presupuestos y la elevada contratación "a dedo"

Ana Granja y otros miembros del Partido Popular Aitana Vidal

El grupo municipal del Partido Popular de Vilagarcía denuncia el bajo grado de ejecución de los Presupuestos de 2025, así como la elevada "contratación a dedo", que también aparece reflejada en un informe de Intervención. De hecho, este departamento municipal dio en abril tres meses a la Alcaldía para hacer un plan de acción que corrija el "abuso" en las adjudicaciones directas, según reveló la portavoz conservadora, Ana Granja.

Los conservadores rechazan el préstamo cuyas bases se aprobarán, con probabilidad, en el Pleno de mañana jueves, que cambia su horario habitual para las 10 horas de la mañana. Granja explicó que está a favor de las inversiones, como la compra de un solar para la residencia o el plan de asfaltados, pero cree que hay otras formas de financiarlas.

"Es una operación económica que responde a intereses electoralistas del gobierno local y sus compañeros de mandato", dijo la conservadora, que señala que se trata de un préstamo a largo plazo, que se amortizará a 16 años (15 más 1 de carencia), "con 1,3 millones de euros en intereses", y que "van a hipotecar a las cuatro próximas corporaciones".

Granja critica también los tiempos, en un momento en el que "tendrían que estar trabajando para que los Presupuestos de 2027 entrasen en vigor el 1 de enero, y cree que este préstamo responde a "tacticismo" para "engañar con una romería de promesas, anuncios y titulares hasta mayo".

"Ciencia ficción económica"

En este sentido, la portavoz conservadora duda de que se vayan a poner en marcha las obras contenidas en este préstamo que, recuerda, es el quinto que se pide desde 2021. "La reforma de San Roque o del Balneario están sin ejecutar", señala con respecto a otras actuaciones contenidas en anteriores operaciones. Para la edil de la oposición, se trata de un síntoma de la "incapacidad del grupo de gobierno" y pone como ejemplo la liquidación de la Cuenta de 2025.

"De los 22 millones de euros destinados a inversión solo fueron capaces de ejecutar 3,8 millones, el 16,9 por ciento", señala Granja, que señala que ya en los ejercicios anteriores su formación protestó por el bajo grado de ejecución. "Hay necesidades de vecinos sin atender y obras sin hacer", señala la portavoz del PP, que incide en que "no hay un problema de dinero, sino de capacidad para convertir los Presupuestos en una solución".

Granja reitera que de los 26,6 millones que se licitaron, 11 fueron "adjudicaciones de forma directa, es decir, a dedo" y también critica las "previsiones infladas", como en el ICIO, donde el PP señala un desfase de 50.000 euros; o en las multas de tráfico, donde ascendería a 180.000 pese a que, dicen, "metieron por la puerta de atrás una subida" de las sanciones. Para la portavoz, "se demuestra la falta de rigor" y que "inflan y juegan a la ciencia ficción económica para que cuadren las cuentas". Para la conservadora se trata de un gobierno que "tiró la toalla" y lanza ahora una "maniobra electoral desesperada".