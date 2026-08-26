El Concello de Vilagarcía y la Banda de Música renuevan el convenio, que incluye 30 actuaciones

La Banda de Música de Vilagarcía en un concierto en Santa Rita

El Concello y la Banda Municipal de Vilagarcía acaban de renovar el convenio, que incluye, por 46.500 euros, una treintena de actuaciones para amenizar las celebraciones más importantes de la ciudad. La presencia de la agrupación que dirige Jesús Nogueira para este año queda establecida en la Cabalgata de Reyes, el concierto del Día do Pai, las procesiones de Santa Rita, San Roquiño y San Roque, el traslado del 16 de agosto antes de la gran mojadura o la actuación homenaje a Lorca de ayer. El resto de las financiadas por la Concellería de Cultura se ponen a disposición de las comisiones de fiestas, a través del plazo que se abre cada año para que la soliciten, pudiendo elegir entre la modalidad de concierto o pasacalles/procesión.

El convenio, aprobado en la última Xunta de Goberno Local, contempla la financiación de las treinta actuaciones, así como los gastos corrientes y la adquisición de equipamiento instrumental con el que ir renovando el material necesario. El Concello también colabora con la Banda poniendo a su disposición el local de ensayo, situado en los bajos del Auditorio. El convenio tiene también una vertiente divulgativa, con actividades para la ciudadanía y la colaboración con el Conservatorio y la escuela municipal Bernardo del Río

Desde Ravella explican que el convenio se justifica en el interés general (cultural y social) de la actividad que se desarrolla en el municipio. La agrupación está integrada por algo más de 60 músicas y es una de las más emblemáticas de Vilagarcía, "recoñecida por toda a cidadanía como algo propio e ligado á historia local".