Touriñán regresa a Vilagarcía con su nuevo espectáculo 'Moi animal'

Imagen de Xosé Antonio Touriñán Cedida

El humor de Xosé Antonio Touriñán podrá disfrutarse de nuevo en diciembre en Vilagarcía. La capital arousana será una de las primeras ciudades gallegas en acoger su espectáculo 'Moi animal'. Este es el título del monólogo en el que - a partir de escenas cotidianas y utilizando el humor- analizará la relación del hombre con los animales destacando las contradicciones de la especie humana.

Este proyecto se estrena el 16 de octubre y desembarca en el Auditorio de Vilagarcía el 12 de diciembre con una única función a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com por 18, 20 y 22 euros más gastos de gestión.

Esta nueva propuesta en solitario llega después del éxito que consiguió Touriñán con otros proyectos. En ella pone el foco en la particular relación que tenemos con los animales.