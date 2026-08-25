Ningún escolar sin mochila: Amigos de Galicia activa su recogida de material por la Vuelta al Cole

Amigos de Galicia y Alcampo presentaron la nueva campaña CEDIDA

La Fundación Amigos de Galicia colabora un año más con Alcampo para una nueva campaña del proyecto 'Nas súas mochilas, o seu futuro'. Se trata de una iniciativa con la que la entidad recoge material escolar para que los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad dispongan de todo lo que necesitan ahora que se acerca la vuelta al colegio.

Así pues, y hasta el 9 de septiembre, en el hipermercado se habilitarán unos espacios para la recogida de mochilas y material escolar nuevo. A posteriori la Fundación clasifica todo y prepara las entregas atendiendo a la edad, etapa educativa y necesidades de cada menor.

En 2025

Desde la entidad apuntan que esta propuesta da continuidad al trabajo que realizan cada año con la vuelta a las aulas. Durante el año 2025 - y según los datos de la Fundación- entregaron 1.249 mochilas con material a alumnado vulnerable. Amigos de Galicia expone que realizan una valoración individualizada de la situación de las familias, de modo que la ayuda se adapte a cada necesidad. La entidad pide que todo el material donado sea nuevo, con el objetivo de que todo el alumnado pueda iniciar el curso en igualdad de condiciones.

La trabajadora social de Amigos de Galicia, Marta Cousiño, señala que "cando falamos da volta ao cole non falamos só dunha mochila ou duns cadernos. Para moitas familias son varios gastos que se concentran nun período moi curto e que se suman á alimentación, á vivenda ou aos subministros. O noso obxectivo é que os menores dispoñan do necesario para comezar o curso en igualdade de condicións".

Cousiño añade que "non é necesario facer unha gran achega. Un caderno, un estoxo ou un lapis poden parecer pouco, pero a suma de moitas pequenas colaboracións é a que nos permite preparar as mochilas e chegar a máis menores".

Cabe recordar que a lo largo del curso la Fundación continúa recibiendo solicitudes y detectando nuevas necesidades a través de su intervención social y de coordinación con los Servizos Sociais y centros educativos.