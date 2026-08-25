La pradera de O Ramal tendrá jardineros propios para su cuidado

La firma debe ocuparse de hacer un seguimiento de las especies arbóreas y de las plantas MONICA VILA

La recientemente inaugurada zona verde de O Ramal contará con jardineros propios que se encargarán de su cuidado y de que las especies allí plantadas sigan adelante. El Concello acaba de contratar a la firma Troquiña para que se encargue de uno de los espacios que el equipo de gobierno de Alberto Varela busca que sea uno de los más elegidos por los vilagarcianos para pasar su tiempo de esparcimiento. Así pues Ravella pagará 18.000 euros al año a Troquiña y durante este tiempo la firma realizará seguimiento intensivo y cuidados necesarios para que prospere la masa arbórea en la zona y poder así mantener en perfecto estado los 2.527 metros cuadrados de pradera, las cubiertas ajardinadas y las numerosas plantas que decoran el lugar.

Explican desde la administración local que el servicio municipal de Xardíns no puede asumir estas funciones sin desatender el cuidado de los restantes parques y zonas verdes de la localidad.

Según el Concello el cuidado específico es crucial para que prosperen todos los ejemplares que se plantaron en una zona que – hasta no hace mucho– era asfalto. Ahora hay pinos, sauces, robles, laureles o un llorón entre otros. Recuerdan desde la administración local que algunas de las árboles que se incluyen en el proyecto todavía están en el vivero a la espera de que llegue la temporada adecuada para colocarlas con éxito, previsiblemente en los meses de otoño. El contrato, en todo caso, entra en vigor el 1 de septiembre.

Será a partir de ahí cuando Troquiña deberá realizar las podas de formación del arbolado nuevo, la revisión de los mismos y también siegas periódicas y el perfilado del prado. También se realizará la eliminación de malas hierbas y plantas invasoras y la retirada de hojas secas.

La firma también se ocupará de las cubiertas vegetales y del interiorismo de la zona de la cafetería. Además hará tareas de abonado y de limpieza.

El Concello insiste en que la obra de O Ramal es una de las más importantes ejecutadas por el gobierno de Alberto Varela con el objetivo de “volver abrir Vilagarcía ao mar recuperando para o uso público esta privilexiada zona da fachada marítima da cidade”. Cabe recordar que está presupuestada la eliminación de las naves del muelle que hay más pegadas a la pradera y para lo que se contratará una operación crediticia para poder financiar la obra.