La nueva fase de la obra de O Con fuerza a mudar puestos del mercado

Habrá modificaciones en las zonas de carga y descarga

La gran obra de saneamiento que Augas de Galicia está acometiendo en el entorno del río de O Con entra en su fase final a partir del próximo miércoles día 2 de septiembre. La empresa adjudicataria de los trabajos – Petrolam– comunicó al Concello y a la Policía Local los pasos que se van a seguir según el proyecto. Las actuaciones afectarán en concreto al tramo de la calle García de Caamaño que va desde la intersección con la Avenida Valle-Inclán hasta la mitad (aproximada) del edificio de la verdura. Lo que se hará en esta nueva fase es perforar por debajo del cauce fluvial para poder conectar los tanques de tormenta ya construidos con la red de saneamiento municipal. Una obra delicada que obligará a realizar cambios tanto en el día a día de los placeros como en el de los vendedores del mercadillo.

Unos metros

Así pues, los puestos del mercado ambulante que ocupan habitualmente esa zona tendrán que mudarse a la explanada que hay justo detrás de la Praza da Verdura. Se hará a partir de la fecha señalada y, aproximadamente, durante un mes. Ese es el tiempo que la empresa y Augas de Galicia calculan que durarán las obras.

La ocupación de parte de García de Caamaño obliga a realizar también modificaciones en la carga y descarga de quienes venden en la Praza de Abastos. Hasta ahora esas tareas se realizaban precisamente en ese vial. Ahora los vendedores deberán bordear el edificio principal del mercado y acceder desde Alexandre Bóveda al lateral de la Praza (justo en la intersección con Arcebispo Lago). Para salir deberán hacerlo por el pasillo que hay entre las naves del pescado y de la verdura. Este será de sentido único – tal y como informan desde Ravella– y por él podrán circular las personas con concesión en el inmueble municipal.

Tras conocer la afectación de esta nueva fase del macro proyecto el Concello dispone de unos días para informar a los placeros y a los ambulantes y para señalizar debidamente los cambios.

El ejecutivo local acoge con “satisfacción” esta fase y confía en que se cumpla el plazo marcado. Recuerdan que la instalación del colector debajo de O Con estaba prevista para la primavera de 2025 y que –meses después– el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso como nueva fecha mayo de este año. De ahí que ahora el gobierno municipal pida la máxima celeridad posible.