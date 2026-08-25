El PP exige en el Pleno más planificación para evitar quedarse sin la brigada anti incendios

Grupo municipal del PP de Vilagarcía en un pleno Gonzalo Salgado

El PP de Vilagarcía defenderá en la sesión plenaria de mañana una moción para exigir al gobierno de Alberto Varela una planificación adecuada del proceso de selección de la brigada de prevención y defensa contra incendios forestales, así como una mayor intensidad en los trabajos de prevención en el término municipal. Los conservadores recuerdan que el Concello y la Xunta firmaron un convenio de colaboración para desarrollar labores de prevención durante los años 2025 y 2026 dotando a la administración local de los fondos para poder financiar la citada brigada. Sin embargo, de las dos convocatorias que se hicieron, no lograron cubrirse los puestos necesarios para montar la cuadrilla.

Los populares consideran que todo se debió a la “mala planificación” del ejecutivo local que anunció el proceso de selección el 21 de julio, solo tres días antes de la realización de las pruebas exigidas. La portavoz conservadora, Ana Granja, declara que “Vilagarcía no puede quedarse sin brigada en verano por la falta de gestión del gobierno de Varela. En la lucha contra los incendios no se pueden cometer errores”. De hecho considera que es un “error de bulto” que no haya este servicio. “El cansancio y la falta de gestión del gobierno de Varela está repercutiendo en los vilagarcianos”, subraya la portavoz.

Los populares consideran que el proceso de selección tuvo varios errores: el tiempo en el que se convoca, el plazo de antelación y los anuncios a realizar por parte del gobierno local. Granja concluye que “al anunciar el proceso el 21 de julio, con tres días de antelación para la realización de las pruebas es reconocer que nadie va a poder prepararlo adecuadamente. Además que, en julio, ya debería estar plenamente operativa la brigada”.

El debate está servido en el marco de la sesión, dado que no es el único partido que criticó este asunto.