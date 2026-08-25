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Vilagarcía

El atún fresco protagoniza una sesión de Ameixeiras en el Mercado

Fátima Frieiro
25/08/2026 19:51
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
Imagen de archivo de un taller anterior de Xoanqui Ameixeiras en la Praza de Abastos
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El buen hacer en los fogones de Xoanqui Ameixeiras regresa este jueves a la Praza de Abastos de Vilagarcía. Lo hace con el atún fresco como ingrediente principal, un pescado sabroso y nutritivo con múltiples posibilidades para ser preparado en variedad de recetas. El taller se celebra en la zona gastronómica del Mercado, en la primera planta, a partir de las once y media. La asistencia es gratuita y se recomienda confirmar asistencia a través de la plataforma ticket.vilagarcial.gal.

Los talleres de ‘O calendario da Ría na túa mesa’ son una iniciativa promovida por la Concellería de Turismo en colaboración con el área de Promoción Económica a través del GALP.

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