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Diario de Arousa

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Vilagarcía

A veciñanza de Cuntis denuncia mortandade de peixes e cheiros insostibles no Gallo

Esixe ao Concello e a Augas que fagan inspeccións e apuntan á ineficiencia da EDAR

Fátima Frieiro
25/08/2026 18:38
A Asociación de Augas de Meira, Fontecoba e Rogadío denuncia verteduras incontrolables, mortandade de peixes e cheiros insostibles na contorna do río Gallo. A veciñanza apunta á ineficacia da EDAR e xa presentou escritos ante o Concello e ante Augas de Galicia para que adopten solucións urxentes ante o que eles mesmos definen como “grave situación de contaminación e emerxencia ambiental” do cauce fluvial ao seu paso pola aldea de Meira. Os veciños indican que foi hai arredor dun mes cando se empezou a constatar o deterioro do caudal, ao ter este un aspecto “turbio, denso e dunha intensa cor branca escumosa”. A veciñanza indica que a EDAR mostra un “colapso operativo” e tamén unha “falta de mantemento evidente por parte do Concello”. O presidente da asociación, Ernesto Sangiao, sinala que “ a situación é practicamente inhabitable. O cheiro a putrefacción é de tal intensidade que se mete dentro das casas e impide abrir as fiestras. Non é un feito illado deste verán, senón un problema crónico de falla de mantemento que leva anos repetíndose sen que ninguén asuma responsabilidades”. Os veciños esixen ao Concello a reparación urxente da EDAR e a retirada dos peixes mortos do leite. A Augas de Galicia o envío do servizo de inspección para a toma de mostras da auga, a apertura dun expediente sancionador contra os responsables e a adopción de medidas cautelares que protexan o Dominio Público Hidráulico.
O cauce, segundo a veciñanza, baixa turbia dende hai un mes 
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A Asociación de Augas de Meira, Fontecoba e Rogadío denuncia verteduras incontrolables, mortandade de peixes e cheiros insostibles na contorna do río Gallo. A veciñanza apunta á ineficacia da EDAR e xa presentou escritos ante o Concello e ante Augas de Galicia para que adopten solucións urxentes ante o que eles mesmos definen como “grave situación de contaminación e emerxencia ambiental” do cauce fluvial ao seu paso pola aldea de Meira. Os veciños indican que foi hai arredor dun mes cando se empezou a constatar o deterioro do caudal, ao ter este un aspecto “turbio, denso e dunha intensa cor branca escumosa”.

A veciñanza indica que a EDAR mostra un “colapso operativo” e tamén unha “falta de mantemento evidente por parte do Concello”. O presidente da asociación, Ernesto Sangiao, sinala que “ a situación é practicamente inhabitable. O cheiro a putrefacción é de tal intensidade que se mete dentro das casas e impide abrir as fiestras. Non é un feito illado deste verán, senón un problema crónico de falla de mantemento que leva anos repetíndose sen que ninguén asuma responsabilidades”. Os veciños esixen ao Concello a reparación urxente da EDAR e a retirada dos peixes mortos do leite. A Augas de Galicia o envío do servizo de inspección para a toma de mostras da auga, a apertura dun expediente sancionador contra os responsables e a adopción de medidas cautelares que protexan o Dominio Público Hidráulico.

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