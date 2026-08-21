Penas que suman 98 años de prisión para la banda del excirujano de Maradona, que logró colar un alijo en Vilagarcía

Alijo incautado en Bulgaria EFE

El Tribunal Supremo confirma penas que suman 98 años de cárcel para los miembros de la red del exmédico de Maradona que fueron detenidos en pleno confinamiento, en mayo de 2020, en una operación internacional contra el tráfico de drogas llevada a cabo por la Sección IV de la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco Central y dirigida por el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.

Fue un macrooperativo en el que se vieron implicados cuatro países: Colombia, Países Bajos España y Bulgaria. La red, de la que formaba parte Mauricio Vergara, conocido como ‘El Doctorcito’, tenía vínculos con narcotraficantes gallegos, según aparece reflejado en las conversaciones telefónicas que recoge la sentencia, pero la investigación no logró determinar sus identidades. Tampoco fue posible recuperar parte del alijo que, precisamente, se perdió en Vilagarcía por falta de policías.

Los hechos tuvieron lugar a finales de 2019. En la localidad arousana fue donde se perdió el trasto de uno de los compradores. En esa época, la situación de la Comisaría de Policía Nacional era diferente, con menos personal, y no fue posible capturar la droga que llegó a la ciudad en un vehículo, escondida en caletas, y que acabaría siendo parte del mercado negro. En cualquier caso, no se trataría de una gran cantidad, ya que sí se ha podido determinar el montante de dinero que se llevaron los vendedores, según se recoge en el fallo.

Mauricio Vergara es uno de los miembros más conocidos de la red internacional, con vínculos con algunos de los narcotraficantes más peligrosos de Bulgaria y con redes también en Colombia. Regentaba una clínica estética en las inmediaciones del estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabeu. Sería precisamente el centro de operaciones de la trama, que también tendría sus vínculos en Arousa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirma la sentencia del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, que también impone multas que suman 241 millones de euros, por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas. La trama fue desmantelada tras la incautación de una tonelada de cocaína en Bulgaria. La droga viajaba impregnada en las capas de papel que forman las cajas de cartón, en la que posteriormente introducían fruta.

"Derecho a la intimidad"

El exmédico de Maradona ya había sido detenido a principios de siglo con cocaína en el aeropuerto y la policía le seguía la pista desde un año antes.

La sentencia rechaza todos y cada uno de los recursos presentados por los cinco condenados. En la operación se llegó a detener a 18 personas, entre ellas un conocido futbolista que quedó absuelto de todos los cargos.

La mayor parte de las argumentaciones de la defensa apelan a la vulneración de la presunción de inocencia, pero llama la atención una de las argumentaciones, que señala una lesión del derecho a la intimidad relacionada con un agente encubierto en la operación.

En este sentido, desde la defensa señalan que el policía participó en reuniones familiares y tuvo contacto con todo el entorno del investigado. “Si es no pertenece a la intimidad, cuesta entender qué otra situación la integra”, se preguntan en el motivo de recurso, que también es rechazado.

La sentencia señala que tanto el Tribunal Supremo, como el Constitucional o el de Derechos Humanos validaron la necesidad de recurrir a “modernas técnicas de investigación para la lucha contra la delincuencia organizada”, como aquellas que implican la infiltración de un policía en el entramado delictivo, siempre que responda a un “fin constitucionalmente legítimo”, como la persecución de delitos graves. Considera la sentencia que la lesión del derecho a la intimidad se da cuando se aporta información de los ámbitos privados que no resultan de interés para la causa, pero que no se aprecia en este caso y tampoco queda acreditado en el recurso.

Además, el Supremo reflexiona sobre el hecho de que los policías infiltrados no pueden eludir el ámbito familiar de los investigados, ya que de esta manera correrían el riesgo de ser descubiertos por la red.

Siete veleros en Canarias

Precisamente la participación de este agente encubierto permitió que los investigados hicieran revelaciones de importancia. Como que uno de ellos disponía de siete veleros “posiblemente amarrados en las Islas Canarias que se utilizan para transportar grandes cantidades de hachís desde Marruecos a Libia, aunque en algunas ocasiones para transportar cocaína de Sudamérica a España”. Se trataría del dueño de tres empresas en Bulgaria que, sin embargo, no había pisado dicho país desde 2010.

Otros motivos que también fueron desestimados hacen referencia a la intervención de las comunicaciones, que también respalda el Supremo. De hecho, los integrantes de la red no se muestran demasiado desconfiados durante el tiempo que dura la investigación e incluso hacen bromas sobre el hecho de que hubiera micrófonos en el coche. Efectivamente, les estaban escuchando y en sus conversaciones llegan a hablar del tiempo que llevan “dedicándose” al tráfico de drogas y que en ocasiones se llega a perder algún cargamento, como sucedió “con los brasileños”. El valor de la cocaína intervenida a la banda durante esta operación internacional supera los 19 millones de euros.

Fue una operación que tuvo una gran repercusión en los medios, ya que uno de los detenidos, que fue absuelto, era muy conocido, al igual que por el médico que en su día trató a Diego Armando Maradona y que tenía un papel importante en la red.