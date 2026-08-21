La factura de la improvisación: por qué la gestión de riesgos y la formación del relevo son inaplazables en la empresa familiar

Existe una obligación moral y patrimonial de formar a las generaciones venideras, porque el talento familiar no puede asumir las riendas del negocio solo por compartir un apellido Interasesoría

En el día a día de una asesoría contable, fiscal y laboral, la rutina suele estar dominada por la urgencia inmediata: el cierre de un trimestre, el ajuste del IVA, una inspección imprevista o la tramitación de una baja laboral. Sin embargo, cuando se trabaja codo a codo con el tejido pyme, se descubre pronto que los mayores peligros para la viabilidad de un negocio no siempre vienen de un cambio normativo imprevisto o de una racha de vacas flacas. El verdadero riesgo, el más silencioso y destructivo, suele habitar de puertas para adentro: la falta de previsión en la sucesión y la ausencia de una gestión de riesgos estructurada.

Gestionar el riesgo en una empresa familiar no consiste únicamente en contratar pólizas de aseguramiento o diversificar la cartera de clientes. El riesgo operativo más devastador es el vacío de poder y la falta de capacitación del relevo generacional. Muchas compañías consolidadas y rentables se desmoronan no por quiebra técnica, sino por quiebra relacional y falta de preparación de los sucesores. La transición entre generaciones no es un evento puntual que se resuelve con un testamento; es un proceso estratégico que exige método, disciplina y, sobre todo, formación.

Existe una obligación moral y patrimonial de formar a las generaciones venideras. El talento familiar no puede asumir las riendas del negocio por el mero hecho de compartir un apellido. La legitimidad en el liderazgo no se hereda; se gana a través de la capacitación técnica, el entendimiento de las finanzas, la adquisición de competencias en gestión de personas y, de forma indispensable, la vivencia previa fuera de la protección del grupo familiar. Enseñar a los jóvenes a leer un balance, a interpretar una cuenta de pérdidas y ganancias y a comprender las contingencias laborales de la plantilla es la mejor póliza de seguro que el fundador puede legar a su propia creación.

Sin embargo, la formación técnica se queda corta si no existe un marco normativo interno que regule la convivencia entre la familia y la empresa. Aquí es donde cobra un valor incalculable una herramienta imprescindible: el Protocolo Familiar.

A menudo percibido como un documento burocrático o reservado para grandes corporaciones, el Protocolo Familiar es, en realidad, el pacto de sociabilidad definitivo para la pyme familiar. Es el acuerdo de autorregulación donde se establecen de forma clara y objetiva las “reglas del juego”: ¿Qué requisitos de titulación y experiencia externa se exigen a los miembros de la familia para incorporarse a la plantilla? ¿Cómo se fijarán las retribuciones para evitar agravios comparativos con profesionales externos? ¿Qué política de dividendos se seguirá? Y, de forma fundamental, ¿cómo se gestionará la salida o la jubilación de los fundadores?

El Protocolo Familiar no es un coste; es una inversión directa en paz social y rentabilidad. Actúa como un cortafuegos que separa las pasiones de la mesa del domingo de las decisiones de la junta de administración. Al dejar por escrito los mecanismos de resolución de conflictos, las directrices de gobierno corporativo y el plan de sucesión, la empresa reduce drásticamente el riesgo de paralización operativa ante contingencias inevitables.

Como asesores, constatamos a diario que las empresas que sobreviven y crecen a lo largo de las décadas no son necesariamente las que tienen el mejor producto, sino las que cuentan con la mejor estructura organizativa y emocional. Integrar la gestión de riesgos en el ADN corporativo, formar con rigor al relevo generacional e implementar un Protocolo Familiar adaptado a la realidad legal, fiscal y laboral de la compañía es el único camino para garantizar que el esfuerzo de toda una vida no se disuelva en la siguiente generación. La viabilidad del negocio del mañana se firma con la planificación de hoy.