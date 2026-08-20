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Vilagarcía

Sorprenden a un corzo nadando entre los parques de cultivo de Carril

Los parquistas compartieron esta peculiar imagen y bromearon con una posible "nueva especie invasora"

Fátima Pérez
20/08/2026 19:41
Un corzo se deja ver entre los parques de cultivo de Carril.
Un corzo se deja ver entre los parques de cultivo de Carril.
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Sorprenden a un corzo nadando entre los parques de cultivo de Carril. La imagen dejó perplejos a los parquistas, quienes no dudaron en compartirla en redes sociales bromeando con la que denominaron "una nueva especie invasora". 

Aunque sí es habitual toparse con jabalís bajando desde el monte Xiabre a la illa de Cortegada en busca de alimento, no es tan común que esta especie de ciervo clásica de Galicia frecuente zonas tan expuestas, y menos aún poder verlo en el agua y en estas peculiares circunstancias. 

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