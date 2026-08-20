Ravella  tranquiliza a los vecinos de As Torres de Doutor Tourón y señala que no hay proyecto y solo “directrices básicas”

Zona de As Torres de Doutor Tourón Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía tranquiliza a los vecinos de As Torres de Doutor Tourón y señala que no hay un proyecto de reforma, solo “directrices básicas”. Ante el anuncio realizado por la administración municipal, representantes de las comunidades de ambos edificios mostraron su malestar por las características que se buscan en dicha obra.

Desde la administración municipal señalan que lamentan “a confusión creada entre algúns veciños”, ya que “aínda non existe ningún proxecto, posto que o que se contratou o luns foi a redacción do mesmo”. Lo que sí se especificaron fueron algunas características que debe cumplir la actuación, “atendendo ás peticións de residentes nos edificios, moitos deles persoas maiores”, y con la intención de mejorar la accesibilidad de las calles.

Por ello, se propone “unha vía de plataforma única pola que poderán transitar de forma cómoda e segura persoas e tamén vehículos”, explican desde Ravella, que ayer mismo se lo volvió a exponer a representantes de las comunidades.

El Concello incide en que “humanizar non é o mesmo que peonalizar”. Lo que se busca con esta intervención es hacer las calles más amables y accesibles. Por ello, a mayores de la incorporación de elementos vegetales y mobiliario urbano, se propone una vía de plataforma única de “prioridade peonil” sobre los vehículos, ya que ambos usos son compatibles. Explican, así, que los coches podrán seguir circulando y estacionando en la travesía y la reforma reordenará espacios.

Asimismo, apuntan que en ningún momento se abordó la ampliación del parque Santa Ana, a la que mostraron su rechazo vecinos de la zona.

Zona de residentes

La redacción del proyecto fue encargada al estudio Brota Arquitectura, el mismo que diseñó la creación del nuevo parque de O Ramal, “o que supón unha garantía sobre os resultados”, apuntan desde Ravella. Una vez entregado, el proyecto deberá ser evaluado por el gobierno local para comprobar que cumple con los objetivos propuestos antes de su aprobación. El ejecutivo señala que así se le explicó a los representantes de los residentes el 16 de junio, en la última reunión con la edil de Mobilidade, Paola María. Ayer mismo, volvieron a contacter con ellos “para tranquilizalos e emprazalos a novos encontros”. En cuanto a los estacionamientos, la intención del Concello es la de crear zonas exclusivas para uso de residentes en los lugares en los que sea más necesario.