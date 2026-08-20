Ravella somete al pleno la suscripción de un crédito de 4,1 millones para inversión

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un pleno Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía someterá al debate plenario del próximo día 27 la suscripción de un crédito de 4,1 millones de euros para poder ejecutar inversiones con cargo al presupuesto de 2026. Desde el Concello explican que, es precisamente con estos fondos, que está previsto llevar a cabo actuaciones de calado como la compra de terrenos para la construcción de una residencia pública (por 1,2 millones de euros), el plan municipal de asfaltados que permitirá seguir mejorando la red viaria municipal (dotado con unos 550.000 euros), la mejora de la infraestructuras deportivas (195.000 euros) o el pago anual para la ampliación de la EDAR de Ferrazo (627.000 euros). También se incluyen en esta cantidad la demolición de las naves de entrada en O Ramal (140.000 euros) y la reforma interior del centro comunitario de servicios sociales en Os Duráns (360.000 euros).

Las condiciones

El préstamo que tiene intención de pedir el ejecutivo socialista es a largo plazo, en concreto a 16 años. Ravella empezaría a amortizarlo a partir de 2027. La aprobación de los pliegos por parte del Pleno es un requisito imprescindible para poder iniciar el procedimiento de contratación pública, que se abrirá tan pronto como se cumpla este trámite. Lo que quiere el gobierno de Alberto Varela es que todo esto sea cuanto antes para poder llevar a cabo los diferentes proyectos previstos en el presupuesto aprobado hace unos meses.

El ejecutivo asegura que la suscripción de esta nueva operación crediticia no afectará en el equilibrio financiero de las arcas municipales. De hecho apuntan a que es precisamente gracias al saldo positivo con el que se liquida la cuenta general, que se permite mejorar y ampliar los servicios, financiar inversiones, dar cobertura a los colectivos más vulnerables y realizar amortizaciones anticipadas de deuda.