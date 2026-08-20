EU denuncia el "aspecto sucio" de la ciudad y exige al gobierno que haga cumplir el contrato de limpieza

Juan Fajardo, portavoz de EU de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El grupo municipal de Esquerda Unida critica el "aspecto sucio" que presenta la ciudad y exige al gobierno local que obligue a Urbaser - empresa concesionaria del servicio- a cumplir el contrato. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, señala que los incumplimientos no son puntuales y que tampoco son atribuibles a los rescoldos de la Festa da Auga. Entiende que la situación actual se debe a los "incumprimentos continuos das condicións pactadas no contrato".

Fajardo exime a la plantilla de Urbaser de culpa. De hecho apunta que "o problema non é que os traballadores non estean facendo o seu traballo, senón todo o contrario. Están facendo un esforzo enorme e, en moitos casos, por riba do que razoablemente se lles pode esixir. O problema está na empresa, nos medios que pon ao servizo da cidade e nun goberno local que non está sendo suficientemente esixente para facer cumprir o contrato".

Voluminosos y contenedores

El portavoz izquierdista ejemplifica lo que él considera mal servicio con dos cuestiones. Por un lado la recogida de voluminosos. Señala Fajardo que el compromiso de la empresa fue el de hacerlo de forma diaria y que, en cambio, las esperas son de diez días. "A situación de abandono de residuos voluminosos que se repite en Vilagarcía lonxe de arranxarse, cronifícase e estase a converter nun problema de hixiene pública", declara.

El otro punto se refiere a la situación de los contenedores, muchos de ellos rotos. Dice EU que la empresa se comprometió a reponerlos en un plazo de 24 horas, pero que la realidad es otra "a pesar de acumular decenas de contenedores sin usar no Pousadoiro".

Fajardo entiende además que, después de la Festa da Auga, no llega con recoger los residuos que están tirados en el suelo, sino que "hai que limpar a fondo a cidade". Señala que "hai pavimentos que presentan un estado lamentable de suciedade e mal cheiro". De ahí que reclame una limpieza extraordinaria con lavado a presión en las calles y en los espacios más afectados.