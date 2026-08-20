El gobierno acusa al PP de usar el tema del parking Xoán XXIII con “fins electoralistas”

Imagen del parking Xoán XXIII GonzaloSalgado

La portavoz del gobierno local, Tania García, acusa al Partido Popular de utilizar con “fins electoralistas” al personal del parking Xoán XXIII. La socialista señala que los conservadores se “desatendieron totalmente” de ellos y de la situación del estacionamiento subterráneo. “Durante catro anos pouco lle importou se cobraban ou non, si o aparcamento se deterioraba ou se non funcionaba”, declara García. La edila lamenta, así pues, el “tempo perdido” en este aspecto y apunta que tuvo que ser el ejecutivo de Alberto Varela el que tuviese que gestionar y realizar el complejo proceso que derivó en el rescate de la infraestructura y la gestión directa del servicio por parte del Concello.

La portavoz gubernamental subraya que la concejala del PP, Ana Granja, “resulta moi pouco crible nesa faceta sindicalista, especialmente tendo en conta que o seu goberno foi o que se negou a tramitar a RPT e a pagar a nocturnidade ao persoal de Emerxencias, o que si asinou varios recortes aos traballadores do Concello e que conta no seu haber coa triste medalla de ter motivado a única folga realizada polo persoal municipal”.

García defiende que, “en contraste a esta liña de xestión”, el actual gobierno asumió a los trabajadores de la concesionaria convirtiéndolos en personal municipal y garantizándoles el puesto de trabajo. Indica que en la infraestructura, a mayores, se realizaron diversas actuaciones de mejora.