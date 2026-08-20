Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El gobierno acusa al PP de usar el tema del parking Xoán XXIII con “fins electoralistas”

Fátima Frieiro
20/08/2026 17:07
Imagen del parking Xoán XXIII
Imagen del parking Xoán XXIII
GonzaloSalgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La portavoz del gobierno local, Tania García, acusa al Partido Popular de utilizar con “fins electoralistas” al personal del parking Xoán XXIII. La socialista señala que los conservadores se “desatendieron totalmente” de ellos y de la situación del estacionamiento subterráneo. “Durante catro anos pouco lle importou se cobraban ou non, si o aparcamento se deterioraba ou se non funcionaba”, declara García. La edila lamenta, así pues, el “tempo perdido” en este aspecto y apunta que tuvo que ser el ejecutivo de Alberto Varela el que tuviese que gestionar y realizar el complejo proceso que derivó en el rescate de la infraestructura y la gestión directa del servicio por parte del Concello.

La portavoz gubernamental subraya que la concejala del PP, Ana Granja, “resulta moi pouco crible nesa faceta sindicalista, especialmente tendo en conta que o seu goberno foi o que se negou a tramitar a RPT e a pagar a nocturnidade ao persoal de Emerxencias, o que si asinou varios recortes aos traballadores do Concello e que conta no seu haber coa triste medalla de ter motivado a única folga realizada polo persoal municipal”.

García defiende que, “en contraste a esta liña de xestión”, el actual gobierno asumió a los trabajadores de la concesionaria convirtiéndolos en personal municipal y garantizándoles el puesto de trabajo. Indica que en la infraestructura, a mayores, se realizaron diversas actuaciones de mejora.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620