Chenoa desembarca en A Xunqueira y el Festaclown encara su recta final con varios espectáculos de calle

La sesión de los Superroquiños en el jardín de Ravella es una de las opciones más exitosas de todos los días Mónica Ferreirós

La popular cantante y presentadora de televisión, Chenoa, protagoniza este viernes el último de los conciertos del programa festivo de las patronales de San Roque. Lo hará a partir de las diez y media de la noche en el escenario de A Xunqueira. Un enclave que ya pisaron estos días pasados otros nombres como el de Marky Ramone, The Ninghures o Barry B. El de la exintegrante de la primera edición de Operación Triunfo es una de las actuaciones más esperadas de las fiestas. De hecho estas destacan por su directo, que tienen “alma, forza e unha conexión que vai máis alá da primeira fila”, según definen desde el Concello. Así pues sonarán en A Xunqueira temas que son todo un himno como ‘Cuando tú vas’ o ‘En tu cruz me clavaste’, así como otros que puso en el escenario colaborando con artistas de renombre como Carlos Baute, David de María, Andrea Bocelli o Gloria Trevi entre otros. Justo antes de su actuación la música ya tomará las calles de la mano de los pasacalles, que por la tarde correrán a cargo del grupo de gaitas Lumarada de Cornazo. Por la mañana la banda sonora será cosa de Os Xirifeiros.

Más propuestas

En todo caso el Festaclown será el principal atractivo de una jornada que llega cargada de espectáculos en plena calle sin olvidarse del toque más social.

A las once de la mañana en la Praza de Galicia será la ya tradicional colaboración de la entidad con Clámide y Con Eles.Lo harán con el espectáculo de teatro gestual dirigido por Fran Rei, que hará que sobre el escenario se recreen algunas de las escenas más clásicas e icónicas de la historia del cine a través de sus bandas sonoras. Algunos de los temas que se representarán serán los de películas como ‘Rocky’, ‘Piratas del Caribe’, ‘Karate Kid’ o ‘Titanic’.

A las doce y media los Superroquiños continúan en los jardines de Ravella, en este caso con el espectáculo ‘Flash’ a cargo de Dani García. El ilusionista gallego es conocido por su trayectoria y dará vida a un personaje y a una historia en la que prevalecerán los gestos, las sorpresas y las ilusiones.

A las siete y media la actividad regresa de nuevo a la Praza de Galicia y lo hará con el espectáculo de magia y clown ‘Wasa’, a cargo de la compañía Z Teatro. Será un espectáculo lleno de comicidad, conectado a la tecnología y que muestra a través del clown y del circo la historia de Chanvi, un personaje enfrascado en su realidad al que las circunstancias bélicas de La Tierra lo obligan a inventar un aparato para viajar por el sistema solar.

La última parada del día del Festaclown será a las nueve de la tarde en la Praza da Segunda República, de la mano de la compañía Adrián Conde. Ofrecerá el espectáculo ‘Check Out’, que cuenta la vida de Ernesto en el vestíbulo de un hotel. Este, entre maletas, sueña con dejarles a sus hijos un futuro mejor.

Es la penúltima sesión de un Festaclown que mañana dice adiós a la edición de este año, con un gran éxito de público en todas sus propuestas.