Cea exige soluciones tras décadas de lucha contra la invasión de chatarra

Protesta vecinal en la chatarrería de O Pousadorio Mónica Ferreirós

Los vecinos de Cea están indignados y hartos de una situación que llevan décadas soportando: la invasión de basura por parte de una chatarrería que, según comunicó el Concello de Vilagarcía, carece de licencia.

Afectados por esta situación realizaron una concentración en la zona, apoyados por la asociación de vecinos. Explican que llevan décadas luchando para solucionar una cuestión que afecta a la movilidad de los vehículos pero, sobre todo, al medio ambiente y a la salud pública, causándole numerosas molestias y preocupaciones, sobre todo en época de incendios. Una de las residentes explica que hace unos días hubo un fuego forestal cerca y “porque lo apagamos nosotros”. El problema radica en que si se acercan las llamas a donde se encuentra acumulada la chatarra, el peligro, logicamente, se acelera.

“Tienen ahí uralita, si la quito yo en mi finca tengo que llamar a una empresa especializada”, explica una vecina. Fue hace treinta años cuando comenzó a funcionar el negocio, entonces dentro de unas instalaciones que todavía siguen en pie. El mayor problema surgió cuando, hace aproximadamente, empezaron a ocupar zonas anexas, incluido un vial que es de titularidad autonómica y que, para construirlo, “nos expropiaron terrenos a los vecinos”, explican.

En la zona hay bastante actividad de camiones y descargas, por lo que en muchas ocasiones los vecinos no pueden ni pasar por la carretera, que conecta con la general. Algunos incluso tienen dificultades para acceder a su finca, que es anexa.

Problemas para pasar con los coches y a sus fincas

“Esto es propiedad de la Xunta. ¿Puedo llegar yo y poner una plantación en un terreno de la Xunta?”, se pregunta una mujer. Durante la protesta, se vivieron algunos momentos tensos con el propietario de la chatarrería, aunque sin consecuencias.

Los vecinos llevan décadas afectados por esta situación y ahora decidieron dar el paso, apoyados por la asociación, para reclamar una solución urgente. Aunque durante la protesta, la propiedad eludió dar declaraciones, un poco antes sí comentaron que “creían” que tenían licencia. Algo que desmienten categóricamente desde el Concello que, precisamente porque no hay licencia de apertura, no puede intervenir directamente en el caso. Aunque sí mediante otras actuaciones. “O goberno municipal é plenamente consciente do caso da chatarrería, das molestias que causa á veciñanza e á circulación de vehículos pero, sobre todo, dos perigos que provoca, como xa se puido comprobar nos incendios de 2022”, explica Ravella que, desde entonces, envió sucesivos informes advirtiendo. El establecimiento tiene abierto una expediente de infracción urbanística desde 2022. Ravella contactó con Estado y Xunta. El primero dijo que la zona estaba fuera de la Red Estatal de Carreteras. El alcalde, Alberto Varela, se reunirá en septiembre con la presidenta de la APLU, Victoria Núñez. El organismo autonómico realizó una inspección en mayo y en julio derivó el asunto a Medio Ambiente, por ser de su competencia. El regidor pedirá el cierre y desmantelamiento de la chatarrería de O Pousadoiro