Menos agua, más basura: Ravella dice que el 16 fue el día de la semana que menos se consumió

La Festa da Auga volvió hace unos años a sus orígenes y suprimió los manguerazos de los bomberos Mónica Ferreirós

Como cada año el Concello de Vilagarcía hace públicos los datos de consumo de agua del día 16 de agosto, tras una fiesta multitudinaria en la que – como marca la tradición– se riega a las personas asistentes con el líquido elemento. Según Ravella el consumo del día de la Festa da Auga de este año fue el menor de la semana y se redujo en un 9,3% respecto a la misma fecha de 2025. La administración local –en contacto con la empresa adjudicataria del servicio, Espina y Delfín– apunta que los metros cúbicos gastados el pasado domingo en todo el municipio fueron 9.201 frente a los 10.145 del año pasado.

De forma más detallada el Concello expone que de esos 9.201 metros cúbicos solo 6.793 se corresponden a la zona sur del municipio, que es donde se enmarca la celebración y que suponen –indican– un 14,5% menos que la pasada edición. Con los datos el Concello busca demostrar que la Festa da Auga no eleva el gasto del líquido elemento.

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Apuntan desde la administración local que, de hecho, el consumo fue el menor de los últimos seis días. Todo pese a que –debido a su coincidencia en domingo y a las muy altas temperaturas registradas– la afluencia de público aumentó en un 16%. De hecho se estima que fueron 35.000 personas (frente a las 30.000 de 2025) las que asistieron al evento.

El Concello destaca que para evaluar de forma adecuada la repercusión de la Festa da Auga se solicitaron los datos de los días anteriores y también de los posteriores, con el objetivo de hacer una comparativa. Ravella asegura que el día de mayor consumo fue el 13, con 11.303 metros cúbicos de agua gastada: el día 14 fueron 11.137; el sábado 15 un total de 10.257 y el lunes 17 (festivo en el municipio) fueron 11.126 metros cúbicos.

En la Zona Húmida

La administración municipal señala que no es posible obtener el consumo en las calles concretas que conforman la llamada Zona Húmida, pero subrayan que el sistema sí permite diferenciar entre el volumen que se suministra a través de la conducción general que abastece a la zona sur y centro de Vilagarcía y la que se hace por la salida de Bamio y que nutre a esa parroquia, a Carril y a la parte norte de la ciudad. Los datos indican que el consumo fue menor que en 2025.

Más basura

Frente al menor consumo de agua que esgrime Ravella está el aumento en la cantidad de residuos que se recogieron de la calle tras las celebraciones. El incremento en el número de personas asistentes ha derivado en que se recogiese un 7% más de basura. Así pues se pasó de los 87.360 kilos recogidos en el año 2025 a los 93.480 de este.

El mismo día 16 los responsables de Urbaser –empresa concesionaria del servicio– advertían de que este año se había detectado una mayor dispersión del público en la noche previa al Auga. Lo cierto es que a primera hora de la mañana había enclaves – como por ejemplo la zona TIR– que estaban totalmente cubiertos por un manto de basura.

Polémica con el Puerto

Precisamente sobre la recogida de basura en zonas delicadas como las del litoral – por el riesgo de que esta termine en el mar– ha surgido una nueva polémica entre el Concello y la Autoridad Portuaria. La administración local asegura que la rada rechazó la ayuda ofrecida para retirar del mar el plástico y el resto de desperdicios que flotan desde hace ya días en la lámina de agua del dominio portuario. Ravella señala que la competencia en la zona es del Puerto, pero que pese a ello y “en vista da preocupante situación medioambiental e da imaxe que está a producir”, se ofreció la colaboración municipal.

La concejala responsable del servicio, Tania García, tilda de “irresponsable” la actitud del Puerto al rechazar la ayuda, dado que recuerda que la basura que fue a parar al mar procede de la actividad de los locales de ocio nocturno de la zona portuaria y de la gran fiesta H20 organizada por uno de los concesionarios con la autorización expresa de la rada.

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Desde el Concello indican además que el Puerto no hizo caso de sus recomendaciones previas como eran la de cerrar los miradores del muelle para evitar que la basura acabase en el mar, así como de instalar una barrera flotante para contener lo que pudiese caerse facilitando así su posterior recogida.

La concejala socialista sentencia que “parécenos incomprensible esta actitude, así como a diferente rasante que utiliza o organismo de Cores Tourís, que ao Concello lle esixe que teña limpo e recollido O Ramal o luns 24 pola mañá, cando o Combate Naval se celebra xa na madrugada do domingo, e pasados tres días da Festa da Auga, non só non limpa os residuos producidos pola actividade das súas concesionarias nos terreos da súa competencia, senón que tamén rexeita a nosa colaboración para poñer fin a esta deplorable situación”.