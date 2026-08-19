Malabarismos, humor y la energía de Barry B: los ingredientes de hoy de las fiestas de San Roque

Público durante el Festaclown Mónica Ferreirós

Las fiestas de San Roque llegan hoy a su ecuador con una completa programación, con actividades para toda la familia. La cuarta jornada del Festaclown combinará narración oral, malabares, circo aéreo, música y humor en sesiones de mañana y de tarde. Además, habrá un nuevo encuentro de los Superroquiños en la Praza de Ravella.

A las 11 horas, en el Miguel Hernández acogerá ‘Marítimas’, de la narradora gallega Vero Rilo, que recupera relatos y personajes ligados al mar y a la tradición oral. A las 12:30 horas, la actividad se traslada a Ravella, donde Mr. Vita presentará ‘Lidiar’, una particular propuesta construida a través de los malabares, con elegantes movimientos a través de elementos cotidianos como sombreros, un bastón o una maleta, y giros únicos.

Ya por la tarde, desde las 19:30, la Praza de Galicia será el escenario de los amantes del circo, en este sentido con el humor como ingrediente principal.

Será de la mano de Sue Moreno, que presenta ‘5.0’, que desde Culturacitva señalan como “unha das propostas máis esperadas”, ya que se trata de una de las trapecistas más reconocidas de la escena gallega, en una actuación en la que los equilibrios y la música en directo, con la batería como protagonista, hablan de cambios y transformaciones vitales que suceden cuando una mujer llega a los 50 años.

Así, ‘5.0’ aborda desde el humor cuestiones como la premenopausia, el envejecimiento y las transformaciones del cuerpo y la vida. El último espectáculo de Festaclown para hoy llega a las 21 horas, en la Praza da II República, de la mano de Pistacatro, que cuenta con el actual Premio Nacional del Circo. En ‘Sen Patrón’, tres malabaristas compiten por llevar la batuta en un mundo en el que todo debería seguir un orden perfecto. Pero nunca es así. El grupo de baile Perla de Arousa animará las calles de la ciudad y, ya desde las 22:30 horas, la música regresa al escenario de A Xunqueira, en esta ocasión con la energía de Barry B, que apuesta por una fuerte conexión emocional que envuelve al público y una gran puesta en escena